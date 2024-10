Metaversum trifft auf Videospiele: Der nächste Schritt im Gaming?

Das Metaversum hat eine neue digitale Sphäre eröffnet, in der sich Nutzer virtuell treffen und gemeinsame Erlebnisse genießen können. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen analoger und digitaler Welt immer mehr.

Vom Kauf eines eigenen Grundstücks im Metaversum bis zum Auftritt auf der virtuellen Bühne mittels Avatar ist hier alles möglich. Die Verschmelzung mit Videospielen scheint dabei nur eine natürliche Entwicklung zu sein. Das Metaversum bietet eine immersive Umgebung, in der Spieler tief in neue Geschichten eintauchen können. Doch wie gut lassen sich die beiden Welten wirklich verbinden?

Echte Erlebnisse im digitalen Raum

Anders als beim klassischen Surfen im Netz, befinden sich Nutzer des Metaversum mit ihrem Avatar in dem virtuellen Raum und können hier auf unterschiedliche Weisen interagieren. Dabei wurden bereits zahlreiche Aktivitäten, die üblicherweise analog stattfinden, in das Metaversum verlagert. So können Nutzer bspw. mit ihrem Avatar an einer Fitnessklasse teilnehmen und diesen durch die VR-Controller steuern. Während der Avatar mit anderen plaudern und sich verbinden kann, findet also gleichzeitig reale körperliche Betätigung statt.

Wer etwas zu schüchtern für die echte Bühne ist, kann im Metaversum außerdem als Stand-up-Comedian auftreten, seine Gesangstalente zum Besten geben oder vieles mehr. Verschiedene virtuelle Events laden dazu ein, sich einem Publikum online zu präsentieren und so eigene Fähigkeiten zu verbessern.

Online Casinos als Vorreiter in Gamesbranche

Erste Schnittstellen zwischen dem Metaversum und Gaming gibt es bereits. Dabei liefern Online-Casinos das perfekte Beispiel. In ihrem Ursprung sind Spielbanken landbasierte Institutionen, in denen Glücksspiel vor Ort genossen werden kann. Mittlerweile nutzen jedoch viele Gamer die zahlreichen Online-Anbieter, die Slots und Tischspiele ins Netz verlagern. Hier warten spezielle Goodies wie ein No Deposit Casino Bonus, mit dem Spieler bereits vor ihrer ersten Einzahlung spielen können. Außerdem lassen sich die Games immer und überall nutzen.

Der Schritt ins Metaversum ist dabei nur ein logischer, schließlich lassen sich damit die Spiele in einen virtuellen Raum verlagern, der sich fast wie ein reales Casino anfühlt. Erste Spielbanken dieser Art werden bereits in Decentraland und im Videospiel The Sandbox als Teil des Metaversums angeboten.

Immersion im Fokus von Gaming

Ein Begriff dominiert in den letzten Jahren die Spielewelt: Immersion. Für viele Entwickler ist es zum obersten Ziel geworden, Erfahrung zu kreieren, die Spieler alles rund um sich vergessen lassen. Dafür schreiben sie mitreißende Handlungen, die einen beinahe filmischen Charakter besitzen, geben Spielern eine möglichst große Entscheidungsfreiheit oder nutzen immersive Technologien wie VR und AR. Dank VR-Brillen können sich Spieler völlig von der Außenwelt abschirmen und in die digitale Dimension eintauchen. Durch AR klappt die Verschmelzung der Realität mit dem Bildschirm. Statt eines Headsets kann einfach der Smartphone-Bildschirm genutzt werden. Dabei wird die echte Umgebung gefilmt und durch virtuelle Elemente erweitert. Kombinationen wie die Mixed Reality-Brille von Apple schaffen noch mehr Flexibilität.

Auch hier punktet natürlich das Metaversum. Besucht wird es bspw. mit einem VR-Headset, wodurch Nutzer gänzlich in die digitale Sphäre eintauchen. Die Immersion wird allerdings durch die Interaktionen mit echten Menschen, das Besuchen von virtuellen Events und dem digitalen Alltag mit einem Avatar ermöglicht. Das Metaversum bietet einen Raum, in dem gleichermaßen Spiele, Sport oder sogar Arbeitshandlungen durchgeführt werden können. Damit soll Gaming auf ein neues immersives Niveau gebracht werden.

Wird das Metaversum Mainstream?

Gleichzeitig scheint das Interesse am Metaversum unter der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen zu sein. Obwohl der virtuelle Raum zahlreiche Nutzer zählt – rund 600 Millionen sollen es derzeit weltweit sein – sind die Erfolge des Konzepts bisher überschaubar. Könnte es sich um eine Blase handeln, die bald platzt, oder fehlen dem Metaversum einfach noch die richtigen Anwendungen? Mit dieser Frage werden sich Entwickler zukünftig beschäftigen müssen.

Das Metaversum bietet einen spannenden Raum für Entwickler, um neue Spiele mit starker sozialer Interaktion zu ermöglichen. Hier könnte eine Spielewiese entstehen, in der Games nicht mehr als separate Titel angeboten werden, sondern als Teil einer immersiven Erfahrung stattfinden. Gleichzeitig werden viele analoge Beschäftigungen nun im virtuellen Raum angeboten. Derzeit scheint die Umsetzung jedoch noch schwer zu sein, denn viele Studios wagen sich bisher nicht an das Metaversum heran.