Millionen-Deal: Arnautovic überrascht mit neuen Vertrag!

Die Arnautovic mucki Kooperation bringt Österreichs ersten Protein-Eistee in die Regale. Der Inter-Mailand-Stürmer unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit dem Wiener Nahrungsergänzungs-Spezialisten.

Der österreichische Ausnahmefußballer, der aktuell bei Inter Mailand unter Vertrag steht, kooperiert künftig mit dem Protein-Anbieter mucki. Der Starkicker unterzeichnete eine zweijährige Partnerschaft mit dem Unternehmen. „Im Profisport zählt Leistung – und was du deinem Körper gibst, macht den Unterschied“, so Marko Arnautovic. „mucki liefert genau das, was ich brauche: hochwertiges Protein, ehrlichen Geschmack und Qualität aus Österreich. Für mich war sofort klar: Das passt.“

Hinter der Marke mucki steht das Unternehmen „AnovonA Medsupps GmbH“. Der Arzt und Freizeitsportler Alexander Novotny gründete die Firma 2013 gemeinsam mit drei Mitstreitern. Mittlerweile hat das Wiener Unternehmen seine Geschäftstätigkeit angepasst und konzentriert sich seit zwei Jahren erfolgreich auf die Entwicklung funktioneller Nahrungsmittel für den Einzelhandelssektor.

Innovative Partnerschaft

„Bei mucki stehen wir für höchste Qualität und Produkte, die aktiven Menschen echten Mehrwert bieten“, sagt Novotny. „Unsere Kooperation mit Marko verbindet Premium-Protein mit sportlicher Spitzenleistung. Gemeinsam setzen wir ein Statement für alle, die mehr wollen – in Sachen Leistung, Geschmack und Authentizität.“

Das expandierende Start-up, das bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat, bringt anlässlich der Zusammenarbeit mit dem Fußballer eine Marktinnovation in die Regale: Den ersten Eistee mit Proteinanteil, der vollwertigen Eistee-Geschmack bietet. Das Kraftgetränk enthält 30g Protein und wird aus Alpenquellwasser, Molkenproteinisolat in Premium-Qualität sowie Aminosäuren produziert.

Markteinführung 2025

Die Produkteinführung wird durch eine umfassende Marketingkampagne mit zweijähriger Laufzeit unterstützt, die über verschiedene Kanäle wie soziale Medien, Out-of-Home-Werbung und Fernsehspots kommuniziert wird.

Der Vertrieb des Marko-Arnautovic Proteingetränks beginnt in Österreich am 22. April 2025, dem ersten Werktag nach dem Ostermontag, und wird zunächst exklusiv im Eistee-Sortiment aller BILLA-Filialen verfügbar sein.

Im Onlinehandel können Interessenten den mucki Protein-Eistee bereits ab heute bestellen.