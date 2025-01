Minus 15 Grad: Jetzt wird es in Österreich kalt!

Nach einer unruhigen Nacht mit einer Kaltfront dürfen sich die Österreicher am Wochenende auf eine Wetterbesserung freuen. Laut den Experten von Geosphere Austria sorgt ein Zwischenhoch für mehr Sonnenschein. Am Freitagmorgen bleiben die Temperaturen jedoch frostig und können bis zu minus 15 Grad erreichen.

Im Verlauf des Vormittags zieht die nächtliche Kaltfront zügig nach Osten ab. An den nördlichen Alpenhängen sind noch letzte Schneeschauer möglich. Im Tagesverlauf wird in weiten Teilen des Landes sonniges und trockenes Wetter erwartet. Am Nachmittag ziehen von Westen her neue Wolken über Tirol und Vorarlberg herein, wo bis zum Abend mit Schneefall gerechnet werden muss. Die Temperaturen schwanken am Morgen zwischen minus sieben und plus vier Grad, mit Tageshöchstwerten zwischen null und sechs Grad.

Sonntag und Wochenbeginn

Österreich befindet sich am Sonntag am Rand eines Hochdruckgebiets, wodurch ein überwiegend trockener und sonniger Tag erwartet wird. Lediglich nördlich der Alpen, insbesondere in Ober- und Niederösterreich, können Restwolken die Sonnenstrahlen dämpfen und am Morgen mit leichten Schneeschauern begleitet sein. Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen minus zehn und minus einem Grad, in schneereichen Tälern sogar unter minus 15 Grad. Tagsüber werden Temperaturen von minus vier bis plus drei Grad erwartet.

Am Montag bleibt es im Westen und Süden Österreichs den ganzen Tag über strahlend sonnig. Dagegen ziehen im Osten und Norden einige Wolkenfelder durch, die im Bergland von Ober- und Niederösterreich leichten Schneefall verursachen können. Ab Mittag zeigt sich jedoch auch hier überwiegend sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen variieren zwischen minus 15 und minus einem Grad, während die Tageshöchstwerte von minus vier bis plus zwei Grad reichen können.

Bis Dienstag ziehen hochliegende Wolken einer herannahenden Warmfront über das Land. Im Süden bleibt es weitgehend sonnig, während im Norden ab Mittag die Sonne gedämpft wird. Es bleibt jedoch trocken, mit morgendlichen Temperaturen von minus 14 Grad im inneralpinen Raum und minus drei Grad im östlichen Flachland. Die Tageshöchstwerte reichen von minus zwei bis plus sechs Grad.