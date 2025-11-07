Miss Universe-Skandal: Mongolisch-russische Schönheit vertritt Serbien

Jelena Egorova, die neue Miss Universe Serbia 2025, sorgt mit ihrer Nominierung für Aufsehen in der serbischen Öffentlichkeit. Bei ihrem Auftritt auf der internationalen Bühne präsentierte sie sich mit einer bemerkenswerten Botschaft: „Ich fühle mich geehrt, Serbien zu vertreten – ein Land, das mich mit offenen Armen empfangen hat. Meine Wurzeln sind asiatisch, mein Pass ist serbisch, aber mein Zweck ist universell: zu zeigen, dass Schönheit heute Verbindung bedeutet, nicht Trennung.“

Sie möchte jungen Frauen, die sich „anders“ fühlen, zeigen, dass sie überall dazugehören können, wo sie Freundlichkeit, Respekt und Stärke einbringen.

Die Nachricht, dass Serbien bei der kommenden Miss Universe-Wahl am 21. November in Thailand von einer Frau vertreten wird, deren Eltern 1982 aus der Mongolei nach Russland übersiedelten, löste bei vielen Serben Verwunderung aus. Die zentrale Frage: Wie wurde sie zur serbischen Repräsentantin? Jelena wurde in Jakutien (russische Teilrepublik) geboren – wie auch ihre Mutter, während ihr Vater aus Tatarstan (russische Teilrepublik) stammt. Die Familie lebte zeitweise in der Mongolei.

Die Schönheitskönigin, die derzeit in aller Munde ist, kann einen Abschluss in Kryptoökonomie von der Moskauer Staatsuniversität vorweisen und war in Russland auch als Schauspielerin tätig. 2022 spielte sie eine Waldelfe im Film „Lieder des Sommers“ von Dmitri Davidov, der in Sibirien gedreht wurde.

Internationale Karriere

In den vergangenen Jahren trat Jelena Egorova bereits bei verschiedenen Schönheitswettbewerben an – mal für Russland bzw. Jakutien, mal mit der Schärpe der Mongolei, und nun als serbische Schönheitskönigin. Interessanterweise hat die Mongolei keine eigene Vertreterin bei der Miss Universe-Wahl. Wenig überraschend ließ sie sich auch mit der russischen Miss fotografieren, die ihr Heimatland beim bevorstehenden Wettbewerb repräsentieren wird.

Jelenas Teilnahme als serbische Kandidatin rief ein breites Spektrum an Reaktionen hervor – von Ablehnung und Unverständnis darüber, warum eine Nicht-Serbin das Land vertritt, bis hin zu Begeisterung über ihre außergewöhnliche Schönheit. Auch die Organisation Miss Serbia meldete sich zu Wort. Die Schönheitskönigin, die manchmal auch als Elena Egorova bezeichnet wird, wird auf dem offiziellen Instagram-Profil missuniverseserbiaofficial unter dem Namen Jelena vorgestellt.

„Mit Stolz im Herzen und Sinn in der Seele erhebt sich Jelena Egorova als Miss Universe Serbia 2025“, heißt es in der offiziellen Vorstellung. „Eine neue Stimme und Vision einer Nation, bereit, auf der Weltbühne zu glänzen.“ „Eine Frau der Stärke, des Mitgefühls und des Mutes, Jelena verkörpert den Geist Serbiens, widerstandsfähig gegen Herausforderungen, strahlend in Anmut und furchtlos im Streben nach Veränderung. Ihre Schönheit liegt nicht in der Perfektion, sondern im Zweck. Ihre Stärke liegt nicht im Ruhm, sondern in der Güte. Und ihre Reise ist nicht nur ihre eigene, es ist die Stimme Serbiens, die mit Stolz und Hoffnung durch das Universum hallt.“

Mediale Präsenz

Auf Instagram teilt Jelena regelmäßig Eindrücke aus Thailand, wo sie mit der serbischen Schärpe posiert und sich mit zahlreichen Konkurrentinnen ablichten lässt. In den sozialen Medien erhält sie viel Lob für ihr Aussehen von internationalen Schönheitswettbewerb-Fans, doch auch dort zeigen sich manche verwundert über ihre Rolle als serbische Vertreterin.

Vor wenigen Tagen präsentierte sich die Schönheitskönigin auf dem roten Teppich in Thailand in einem aufsehenerregenden Kleid. Auf Instagram veröffentlichte sie zudem ein Video, das die asiatischen Teilnehmerinnen vorstellt, die um die Krone der Schönsten im Universum konkurrieren – darunter auch sie selbst.

Auf ihrem Instagram-Profil finden sich neben dem offiziellen Miss-Universe-Foto auch Aufnahmen aus den Magazinen Vogue und L’Officiel, Bilder von Modenschauen sowie Szenen aus dem russischen Film, in dem sie mitspielte.

Die Frage, wie die serbische Öffentlichkeit darauf reagiert, dass das Land von einer Frau mit mongolisch-russischen Wurzeln vertreten wird, bleibt weiterhin Gegenstand lebhafter Diskussionen.