Mit diesen Angewohnheiten bleibst du für immer allein!

NO GO

Eins vorweg – Im Leben gibt es wichtigeres, als sich Gedanken darüber zu machen, was einen für Männer attraktiv bzw. unattraktiv macht. Wenn du dir folgende Angewohnheiten aber abgewöhnst, wirst du aber grundsätzlich ein besserer Mensch – somit lohnt es sich, sich damit zu befassen.

Selbst wenn man an deinem Aussehen wirklich absolut nichts aussetzen kann, besteht die Gefahr, dass du auf deinen Wunschpartner abschreckend wirkst. Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Wir zählen dir die acht wahrscheinlichsten auf…

Übertriebener Feminismus

Achtung – wir sprechen hier nicht von einer gesunden Portion Feminismus, die jede Frau in sich tragen sollte, sondern von jenen Ladies, die nicht auf Gleichberechtigung aus sind, sondern darauf, den Mann zu unterdrücken. Genauso wenig, wie wir in diese Lage gebracht werden möchten und Chauvinisten lieber aus dem Weg gehen, so meiden auch Männer Frauen, die übers Ziel der gesunden Emanzipation hinausschießen.

Bosheit

Niemand umgibt sich gerne mit schlechten Menschen und so kannst du noch so schön sein – verfügst du über einen fiesen und böswilligen Charakter, werden die Männer in der Regel einen großen Bogen um dich machen.

Auf der nächsten Seite geht es weiter…