Mitarbeiter sollen 1.000 Euro Vollzeitbonus bekommen!

Inmitten intensiver Diskussionen über die Gestaltung der Arbeitswelt in Österreich setzt Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg, auf neue Impulse zur Stärkung der Vollzeitarbeit. Seine Vision: Ein steuerfreier Vollzeitbonus von 1.000 Euro sowie eine steuerliche Befreiung für Überstunden – Anreize, die die Bereitschaft zu Mehrarbeit erhöhen sollen. Diese Vorschläge präsentiert Wallner mit dem Ziel, das Arbeitskräftepotenzial in Vorarlberg besser zu nutzen und den Anreiz zur Vollzeitarbeit zu steigern.

Die aktuellen Modelle der Arbeitszeitgestaltung fallen in den Verantwortungsbereich der Sozialpartner, so Wallner, aber dennoch sieht er Handlungsbedarf bei der staatlichen Förderung von Vollzeitarbeit. Ein steuerfreier Bonus für Vollzeitbeschäftigte und die Steuerfreiheit für sämtliche Überstunden sollen als zusätzliche Motivation dienen. Er betont: „Ein jährlicher, steuerfreier Vollzeitbonus von 1.000 Euro wäre ein sinnvoller Anreiz.“ Weiterhin solle die strenge steuerliche Handhabung von Überstunden überdacht werden, um das Mehr an geleisteter Arbeit wertzuschätzen.

Entlastung für Erwerbstätige in Pension

Nicht nur für die aktive Bevölkerung fordert Wallner Veränderungen. Auch bei den Regelungen zum Zuverdienst für Pensionistinnen und Pensionisten sieht er Verbesserungsbedarf. Diese sollen die Möglichkeit erhalten, bis zu 1.000 Euro monatlich hinzuzuverdienen, ohne dafür Steuern oder Abgaben entrichten zu müssen. Als Kritik am bestehenden System konstatiert Wallner: „Die Zahlung von Pensionsversicherungsbeiträgen durch Pensionisten ist ein Systemfehler.“

Kontroverse um Vollzeitanreiz

Die Opposition betrachtet Wallners Vorschläge hingegen kritisch. Mario Leiter, SPÖ-Landesparteivorsitzender in Vorarlberg, bezweifelt die Glaubwürdigkeit der Initiative und verweist auf Wallners ablehnende Haltung zu steuerfreien Überstunden in der Vergangenheit. Zudem warnt er vor einer möglichen Benachteiligung von Teilzeitkräften, insbesondere von Frauen, was eine Verschärfung der Einkommensschere zur Folge haben könnte.

Claudia Gamon von den NEOS zeigt sich ebenfalls kritisch und erinnert daran, dass Anträge für einen Vollzeitbonus bereits eingebracht wurden, aber von der ÖVP abgelehnt worden waren. Sie bezeichnet Wallners plötzlichen Sinneswandel als „scheinheilig“ und unterstreicht die Dringlichkeit, in Zeiten hoher Teilzeitquoten und wirtschaftlicher Belastungen Anreize für eine Vollzeitbeschäftigung zu schaffen.