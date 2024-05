Einzelhandel im Umbruch: Spar muss schließen!

Amstetten steht vor einer markanten Veränderung im Einzelhandel: Am 8. Mai endet die Ära des Spar-Supermarkts in der Wiener Straße 2. Die 2019 als „Spar Gourmet“ eingeführte Filiale konnte sich trotz eines umfassenden Umbaus zu einem Spar-Supermarkt nicht dauerhaft etablieren.

Nach konsequenten Anstrengungen und Investitionen in einen Umbau muss die Spar-Gruppe eingestehen, dass der Standort in der Wiener Straße nicht die gewünschte Resonanz gefunden hat. „Wir haben uns mehrere Jahre bemüht, in der Wiener Straße einen Nahversorger zu betreiben und haben dafür auch das Geschäft umgebaut. Aus Spar Gourmet wurde ein Spar-Supermarkt. Leider waren unsere Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt; der Markt findet zu wenig Echo bei der Bevölkerung. Mit großem Bedauern schließen wir daher den Markt“, erklärte Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann.

Was nach der Schließung in den Räumlichkeiten entstehen wird, ist derzeit noch offen. Koloman Riedler, der Eigentümer und Entwickler des Grundstücks, zeigt sich trotz der bevorstehenden Schließung hoffnungsvoll. Er wurde kürzlich von den Verantwortlichen bei Spar in Kenntnis gesetzt, dass die Suche nach einem neuen Betreiber weitergeht. „Nach bereits längeren Verhandlungen konnte bislang kein Spar-Kaufmann (Betreiber) gefunden werden. Die zuständigen Verantwortlichen haben mir versichert, dass weiterhin mit Hochdruck gesucht wird. Aufgrund der finanziellen und personellen Situation bleibt Spar derzeit leider keine andere Wahl. Die Spar-Gruppe bleibt jedoch weiterhin eingemietet“, so Riedler.

Lesen Sie auch: Mitarbeiter sollen 1.000 Euro Vollzeitbonus bekommen! Landeshauptmann Markus Wallner schlägt steuerliche Anreize zur Stärkung der Vollzeitarbeit in Vorarlberg vor.

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Die wichtigsten rechtlichen Aspekte Was gibt es zu beachten, damit die schönsten Wochen des Jahres nicht zur rechtlichen Zwickmühle werden? ÖGB-Arbeitsrechtsexperte klärt auf.

Mangelnde Hygiene kostet uns jährlich 281 Millionen Euro Die finanziellen Auswirkungen nosokomialer Infektionen auf das Gesundheitssystem sind mit 281 Millionen Euro pro Jahr nicht zu unterschätzen.

Maßnahmen und Herausforderungen

Der Nahversorgermarkt ist seit Jahren einem harten Wettbewerb ausgesetzt. Die Spar-Gruppe hatte mit dem Rebranding von „Spar Gourmet“ zu einem klassischen Supermarkt reagiert und diesen Schritt in der Hoffnung vollzogen, mehr Kunden anzuziehen. Doch die intensiven Bemühungen und die strategische Neuausrichtung führten nicht zum gewünschten Erfolg. Die Schließung wirft erneut ein Licht auf die Herausforderungen, mit denen Einzelhändler in kleineren Städten zu kämpfen haben.