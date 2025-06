Mitten in Manipulations-Untersuchung: ESC-Chef wirft hin

Nach fünf Jahren an der Spitze des Eurovision Song Contest zieht sich Martin Osterdahl überraschend zurück – inmitten anhaltender Kontroversen um den Musikwettbewerb.

Der Leiter des Eurovision Song Contest, Martin Osterdahl, hat seinen unerwarteten Abschied bekannt gegeben. Wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) heute mitteilte, wird der Executive Supervisor seine Position im Sommer nach fünfjähriger Amtszeit niederlegen. Während ein dauerhafter Nachfolger noch gesucht wird, soll zunächst der bisherige Song-Contest-Direktor Martin Green die Verantwortung für den internationalen Musikwettbewerb übernehmen.

In seiner Amtszeit betreute der schwedische Funktionär die Finalshows in Rotterdam, Turin, Liverpool, Malmö und zuletzt Basel. Obwohl das globale Interesse am ESC ungebrochen hoch bleibt, sah sich die Veranstaltung besonders bei den beiden jüngsten Ausgaben erheblicher öffentlicher Kritik ausgesetzt.

Kontroversen in Malmö

Die Finalshow 2024 in Malmö stand im Schatten von Auseinandersetzungen rund um den Nahost-Konflikt. Zusätzlich sorgte der kurzfristige Ausschluss des niederländischen Favoriten Joost Klein für Aufsehen. Der Künstler wurde wegen eines angeblichen Angriffs auf eine Kamerafrau disqualifiziert – ein Vorwurf, der später strafrechtlich vollständig entkräftet wurde.

Abstimmungs-Untersuchung

Auch die diesjährige Veranstaltung blieb nicht von Kontroversen verschont. Erneut entfachten Diskussionen über die Teilnahme Israels, das überraschenderweise die meisten Publikumsstimmen erhielt. Nach Einwänden aus zahlreichen Teilnehmerländern kündigte die EBU an, Vorwürfe möglicher Manipulationen bei der Abstimmung zu untersuchen.

Interne Spannungen bei der EBU

Wie aus Branchenkreisen verlautet, stehen hinter Österdahls Rücktritt nicht nur die öffentlich sichtbaren Kontroversen. Der Schwede sah sich nach Informationen mehrerer Medien auch interner Kritik an seiner Führung ausgesetzt, insbesondere nach dem umstrittenen Umgang mit der Disqualifikation von Joost Klein und den anhaltenden Protesten gegen Israels Teilnahme am ESC. Parallel dazu wurde bekannt, dass Österdahl in einen privaten Rechtsstreit um seine Wohnung in Stockholm verwickelt war, der mit einer gerichtlichen Räumungsanordnung endete.

Als Reaktion auf die Turbulenzen hat die EBU eine umfassende organisatorische Neuausrichtung angekündigt. Künftig wird die Leitung des Wettbewerbs auf mehrere Positionen verteilt: Neben dem Executive Supervisor wird ein neuer ESC Director eingesetzt, der strategische Aufgaben übernimmt. Die Rundfunkunion betont, dass diese Strukturreform die wachsende Komplexität des Wettbewerbs berücksichtigen und für klarere Verantwortlichkeiten sorgen soll.