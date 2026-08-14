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Tiersichtung

Mitten in Venedig: Delfin taucht zwischen Gondeln auf

Mitten in Venedig: Delfin taucht zwischen Gondeln auf
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Venedig hat einen neuen Besucher – und der kommt nicht mit dem Zug. Mitten im Canal Grande taucht plötzlich eine Rückenflosse auf.

Ein ungewöhnlicher Gast sorgte mitten in Venedig für Staunen: Im Canal Grande, in unmittelbarer Nähe der weltbekannten Rialto-Brücke, wurde ein Delfin gesichtet. Bürgermeister Simone Venturini teilte die Aufnahmen auf Instagram mit den Worten: „Ein Delfin an der Rialto-Brücke.“ In dem Video ist deutlich zu erkennen, wie die Rückenflosse des Tieres wiederholt aus dem Wasser auftaucht.

Die Bilder wurden am Donnerstag aufgezeichnet. Weitere Sichtungen sind seither nicht bekannt geworden.

Bekannter Besucher

Welches Tier genau in der Lagune unterwegs ist, bleibt vorerst offen. Möglicherweise handelt es sich um jenen Meeressäuger, der schon seit Längerem in der Nähe von Venedig beobachtet wird. Unter Forschern und in den Medien ist er als „Mimmo“ bekannt, während viele Einheimische ihn „Nane“ nennen.

Das Besondere an dieser jüngsten Beobachtung liegt darin, dass der Delfin so weit in das Stadtgebiet vorgedrungen ist. Der Bereich um die Rialto-Brücke gehört zu den verkehrsreichsten Strecken des Canal Grande. Auf den Videoaufnahmen ist das Tier inmitten von Gondeln, Wassertaxis und Motorbooten zu sehen – eine Situation, die für den Delfin durchaus zur Gefahr werden könnte.

Appell an Bootsführer

Venturini rief daher alle Bootsführerinnen und Bootsführer dazu auf, mit besonderer Sorgfalt zu fahren und Rücksicht auf den tierischen Besucher zu nehmen.

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