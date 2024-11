Mitten ins Gesicht: Balkan-Busfahrer wird von Fahrgast gebissen

In den frühen Morgenstunden des Montags kam es am Busbahnhof Südtiroler Platz in Wien zu einem gewaltsamen Zwischenfall, der das Einschreiten der Polizei erforderte. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast führte zur vorläufigen Festnahme beider Beteiligten.

Gegen vier Uhr früh gerieten ein 44-jähriger Buslenker und ein 54-jähriger Fahrgast am Wiedner Gürtel in einen Streit, direkt nach der Ankunft des Busses aus Serbien in Österreich. Der Konflikt eskalierte, als der Fahrgast dem Busfahrer ins Gesicht biss. Die alarmierte Polizei aus der Polizeiinspektion Taubstummengasse nahm die beiden Männer fest, da sie sich gegenseitig mit Gewaltandrohungen und körperlichen Attacken konfrontierten.

Verletzungen und Aussagen

Der Busfahrer musste wegen der Bissverletzung im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden. In der anschließenden Vernehmung behauptete der 54-Jährige, vom Busfahrer herablassend behandelt und bei der Gepäckausgabe benachteiligt worden zu sein. Aus Angst vor einem drohenden Angriff habe er den Busfahrer gebissen. Eine Bedrohung seinerseits bestritt er jedoch vehement. Der Busfahrer schilderte hingegen, dass der Fahrgast bereits während der Fahrt renitent gewesen sei und ihn zudem beschimpft habe, bevor er ihn unvermittelt angriff und biss.

Nach den Vernehmungen entschied die Staatsanwaltschaft Wien, die beiden Männer auf freiem Fuß anzuzeigen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls sind noch nicht abgeschlossen.