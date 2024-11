Nach großem Erfolg in Belgrad nun auch in Wien: „Fortitude“

„Fortitude“ vereint Kunst, Mode und gesellschaftliche Themen. Drei Künstlerinnen zeigen Werke zu Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit.

Die Ausstellung „Fortitude“ widmet sich der Stärke der Frau und ihrer Rolle in der Geschichte. Sie präsentiert die Werke von Lada Žikić, Marija Đondović und Sonja Ćurin. Die Künstlerinnen bringen Mode, Fotografie, Video und Skulptur zusammen und laden dazu ein, über zentrale Themen nachzudenken.

Galerie Frank in Wien

Vom 25. November bis 1. Dezember 2024 können Besucher in der Galerie Frank in Wien eine vielschichtige Perspektive auf weibliche Stärke, soziale Gerechtigkeit und den Umweltschutz erleben. Die Kunstwerke betonen den Wert der Gleichberechtigung und stellen die Rolle der Frau in einer sich wandelnden Gesellschaft in den Mittelpunkt. Durch den Einsatz von Upcycling-Techniken und Inspiration aus lokalen Traditionen entstehen innovative Werke, die Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel thematisieren.

FOTO: Fortitude

Erfolg in Belgrad

Die Ausstellung wurde bereits erfolgreich in Belgrad präsentiert und fand großen Anklang. In Wien bietet sie die Möglichkeit, den Dialog zwischen Kunst und der lokalen Kultur weiter zu vertiefen. Besonders im Fokus stehen die Verknüpfung von traditionellen Werten und modernen Ansätzen sowie die Rolle von Mode als Ausdruck von Identität und gesellschaftlichem Wandel. Wir freuen uns, Sie zu dieser bedeutenden Veranstaltung einzuladen und hoffen auf Ihre Unterstützung.

FOTO: Fortitude