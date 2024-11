Schokobananen, Rumkugeln & Co.: Süßwaren-Gigant ist pleite!

Franz Hauswirth, der traditionsreiche österreichische Süßwarenhersteller, bekannt für Spezialitäten wie Schoko-Bananen und Rumkugeln, hat kürzlich ein Konkursverfahren beim Landesgericht Eisenstadt eingeleitet. Steigende Kosten und Umsatzverluste haben das Unternehmen stark belastet.

Das Unternehmen, das 1949 als Konditorei in Wien gegründet wurde, verlagerte seinen Betrieb in den 1960er-Jahren nach Kittsee im Burgenland. Franz Hauswirth ist seither ein bekannter Name in der österreichischen Süßwarenindustrie, insbesondere für seine Schokoladenhohlfiguren. Heute wird das Unternehmen in dritter Generation von den Brüdern Roman und Peter Hauswirth geführt. Insgesamt beschäftigt die Firma 119 Mitarbeitende.

Wirtschaftliche Herausforderungen

Die finanzielle Krise von Franz Hauswirth wird vor allem durch stark gestiegene Rohstoff-, Energie- und Personalkosten verursacht. Die Covid-19-Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft, da erhebliche Umsatzeinbrüche verzeichnet wurden. Die Bilanz zum 31. Juli 2023 weist Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 7,017 Millionen Euro aus.

Lesen Sie auch: Geflügelpest: Burgenland ist jetzt HochrisikogebietDas Burgenland wird als Hochrisikogebiet für die Geflügelpest eingestuft. Strikte Schutzmaßnahmen sind eingeführt.

Geflügelpest: Burgenland ist jetzt HochrisikogebietDas Burgenland wird als Hochrisikogebiet für die Geflügelpest eingestuft. Strikte Schutzmaßnahmen sind eingeführt. AK fordert gerechtere Pensionsberechnung für FrauenTypische Frauenkarrieren sind geprägt durch Teilzeitarbeit, Elternkarenz, Phasen der Arbeitslosigkeit und niedrige Einkommen.

AK fordert gerechtere Pensionsberechnung für FrauenTypische Frauenkarrieren sind geprägt durch Teilzeitarbeit, Elternkarenz, Phasen der Arbeitslosigkeit und niedrige Einkommen. Strompreise werden ab 2025 explodieren!Die vermeintlich gute Nachricht über den Rückgang der Strompreise 2024 lässt derzeit viele Österreicher in falscher Sicherheit wiegen. Fakt ist allerdings:

Trotz der angespannten finanziellen Lage plant Hauswirth, den Betrieb fortzusetzen. Ein Sanierungsplan soll eingereicht werden, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, wobei der Erfolg des Plans von den angestrebten Umsatzzielen abhängt. Die notwendigen Mittel für die Weiterführung sollen durch bestehende Bankguthaben und die Begleichung offener Forderungen bereitgestellt werden. Rechtsanwalt Michael Wagner wurde zum Insolvenzverwalter ernannt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 3. Februar 2025 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 17. Februar 2025 angesetzt.