Zwei tote Babys in Wohnung entdeckt

Ein schockierender Fund in einer Wohnung in Wittenberg, Deutschland, hat die Stadt erschüttert. In der Nacht zum Montag wurden die Leichen von zwei Säuglingen in einem Wohngebäude in der Collegienstraße entdeckt.

Unfassbarer Fund durch Verwandte

Die 29-jährige Mieterin wurde mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Verwandte, offenbar die Mutter der Frau, betrat einige Stunden später die Wohnung, um Kleidung zu holen. In der Badewanne fand sie mehrere Tüten, in der ersten die sie öffnete befand sich die Leiche eines Baby. Die verständigte Polizei entdeckte dann eine weitere Leiche. Bei den Säuglingen handelt es sich nach ersten Informationen um zwei Mädchen, vermutlich Zwillinge.

Ermittlungen der Mordkommission

Die Mordkommission sperrte die Wohnung ab und die Spurensicherung begann mit der Untersuchung des Tatorts. Die Leichen wurden in die Gerichtsmedizin Halle überführt, wo am Dienstag eine Obduktion stattfinden soll, um die genauen Todesursachen zu klären.

Erste Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft, vertreten durch Frank Pieper, deuten darauf hin, dass die beiden Mädchen nach der Geburt gelebt haben. Ein Haftantrag gegen die 29-jährige Mutter wurde gestellt. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit darauf zu klären, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt oder möglicherweise ein tragischer Unglücksfall vorlag. Weitere Details werden erwartet, sobald die Obduktionsergebnisse vorliegen.