Motten-Alarm: Experten warnen vor neuer Plage in Küchen

Lebensmittelmotten sind lästige Schädlinge, die sich schnell in der Küche ausbreiten können. Doch mit den richtigen Methoden lassen sie sich effektiv bekämpfen – ob mit natürlichen Feinden oder bewährten Fallen.

Was sind Lebensmittelmotten?

Lebensmittelmotten sind kleine Falter, die ihre Eier bevorzugt in trockenen Nahrungsmitteln ablegen. Die häufigsten Arten in österreichischen Haushalten sind die Dörrobstmotte und die Mehlmotte. Ihre Larven ernähren sich von Getreide, Nüssen, Trockenfrüchten und anderen Vorräten und hinterlassen dabei Gespinste und Kot.

Ein Befall zeigt sich durch kleine Löcher in Verpackungen, klebrige Gespinste in den Lebensmitteln oder kleine Falter, die abends um Lampen fliegen. Besonders betroffen sind oft Müsli, Mehl, Reis, Nüsse und Gewürze.

Schlupfwespen: Die natürliche Lösung

Schlupfwespen (Trichogramma) sind winzige, nur 0,4 Millimeter große Nützlinge, die als biologische Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. Sie legen ihre Eier direkt in die Eier der Lebensmittelmotten, wodurch diese absterben.

Vorteile von Schlupfwespen:

– 100% giftfrei und unbedenklich für Menschen und Haustiere

– Sehr effektiv bei konsequenter Anwendung

– Bekämpfen den Schädling an der Quelle (Eier)

– Umweltfreundlich und nachhaltig

Anwendung

Die Schlupfwespen werden auf kleinen Kärtchen geliefert und in befallenen Bereichen ausgelegt. Die Behandlung erfolgt über 3-6 Wochen in mehreren Lieferungen, da die Wespen nur etwa eine Woche leben. Nach erfolgreicher Bekämpfung sterben sie von selbst ab, da keine Mottenlarven mehr vorhanden sind.

Pheromonfallen: Schnelle Kontrolle

Pheromonfallen locken männliche Motten mit Sexuallockstoffen an und fangen sie auf klebrigen Oberflächen. Diese Methode unterbricht den Fortpflanzungszyklus der Schädlinge.

Vorteile von Fallen

– Sofortige Wirkung sichtbar

– Einfache Anwendung ohne Wartezeit

– Guter Befallsindikator

– Kostengünstig in der Anschaffung

Nachteile

– Fangen nur männliche Motten

– Bereits gelegte Eier werden nicht erfasst

– Weniger nachhaltig als biologische Methoden

Vorbeugende Maßnahmen

Unabhängig von der gewählten Bekämpfungsmethode sind **vorbeugende Maßnahmen** entscheidend:

– Trockene Lebensmittel in luftdichten Behältern aus Glas oder Metall lagern

– Regelmäßige Kontrolle der Vorräte auf Befall

– Saubere Vorratsschränke ohne Krümel

– Neue Lebensmittel vor dem Einlagern kontrollieren

– Lorbeerblätter oder Lavendelsäckchen als natürliche Abschreckung

Bei starkem Befall empfiehlt sich die Kombination beider Methoden: Pheromonfallen für die schnelle Reduzierung der Population und Schlupfwespen für die nachhaltige, vollständige Bekämpfung.