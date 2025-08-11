Frau versteckt Pythons im BH bei Grenzkontrolle! (VIDEO)

Nervöses Verhalten verriet sie: Eine Frau wollte geschützte Pythons in ihrem BH über die chinesische Grenze schmuggeln. Die Socken-Tarnung half nicht.

Am Grenzübergang Futian Port zwischen China und Hongkong fiel den Beamten eine sichtlich nervöse Frau auf. Trotz ihrer Beteuerung, nichts Zollpflichtiges bei sich zu haben, schöpften die Kontrolleure Verdacht. Bei der anschließenden Durchsuchung machten sie eine ungewöhnliche Entdeckung: Im BH der Reisenden waren mehrere Jungtiere einer geschützten Pythonart versteckt. Wie auf einem veröffentlichten Video zu sehen ist, hatte die Frau die Schlangen zunächst in Socken gewickelt und dann in ihrer Unterwäsche platziert. Die Zollbeamten befreiten die Tiere und legten sie zur Begutachtung auf den Kontrolltisch.

Im Verhör gestand die Frau laut Behördenangaben, dass sie die Schlangen in China zum Verkauf anbieten wollte. Da es sich um eine streng geschützte Pythonart handelt, ist deren Haltung als Haustier verboten. Die Reptilen wurden umgehend beschlagnahmt, während die Ermittlungen gegen die Schmugglerin weiterlaufen.

Zunehmender Tierschmuggel

Die Behörden weisen darauf hin, dass dieser Fall kein Einzelfall sei – immer wieder versuchen Frauen, geschützte Tiere auf ähnliche Weise über Grenzen zu bringen. Am selben Grenzübergang Futian Port wurden in den vergangenen Monaten wiederholt ähnliche Schmuggelversuche dokumentiert. Erst im September wurden 16 lebende Eidechsen unter dem BH einer Reisenden entdeckt, und weitere Fälle mit unter der Brust versteckten Reptilien folgten.

Die chinesischen Zollbehörden warnen ausdrücklich vor dem illegalen Verbringen nichtheimischer Arten und kündigen strafrechtliche Verfolgung samt Beschlagnahme an. In einem spektakulären Fall beschlagnahmten die Beamten 104 lebende Schlangen verschiedener Arten, darunter Kornnattern, Milchschlangen und Western Hognose-Nattern, die bei einem Mann entdeckt wurden.

Ein vergleichbarer Vorfall ereignete sich erst kürzlich am Miami International Airport, wo eine Reisende mit zwei in ihrem BH versteckten Schildkröten aufgegriffen wurde.

Mit tragischem Ausgang: Eine der Schildkröten überlebte die Strapazen des Schmuggels nicht und verendete aufgrund der extremen Stressbelastung.