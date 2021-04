MTV dreht ultra-beliebte Show am Balkan

Der amerikanische Kult-Sender MTV hat eine riesige Produktion in Vrsar, Kroatien geplant. Die Tourismusbranche freut sich über die Einnahmen.

Die neue Staffel einer Hit-Reality-Show wird momentan ganz geheim auf Vrsar in Istrien gedreht und zwar vom amerikanischen Kult-Sender MTV. Über 200 Kandidaten und Mitarbeiter sind am Dreh der populären Sendung beteiligt. Die Vorbereitungen für den Beginn der Dreharbeiten wurden unter strengster Geheimhaltung getroffen, wobei selbst die Geschäftsführung des Tourismusverbandes von Vrsar nicht über das Projekt vollständig informiert war.

„Die einzige Information, die ich habe, ist, dass das Petalon Resort für mehrere Monate reserviert ist und dass MTV an Orten in Vrsar und Umgebung filmt. Ich weiß, dass sie einige private Ferienhäuser erwähnt haben. Mehr weiß ich wirklich nicht, da die an dem Projekt beteiligten Personen auch vertraglich verpflichtet sind, nicht öffentlich darüber zu sprechen“, sagte die Direktorin des Tourismusverbandes von Vrsar, Natalija Vugrinec, gegenüber dem Medium Glas Istre. Sie sei auf jeden Fall sehr glücklich, dass ein so bekannter Sender eine große Produktion in Vrsar aufzieht. Sowas wäre äußerst wichtig als touristische Werbung, vor allem in solch schweren Zeiten der Pandemie.Eine Tageszeitung berichtet, dass die Show, die derzeit in Istrien gedreht wird, die 37. Staffel der beliebten Reality-Show The Challenge ist. Aber noch nichts bestätigt.

Kroatien war schon öfter Drehort für weltweit bekannte Produktionen, zum Beispiel Game of Thrones, Mamma Mia! oder auch Winnetou und Star Wars: Episode VIII.