Musk enthüllt Teslas Robotaxi und selbstfahrenden Bus

In einer mit Spannung erwarteten Veranstaltung hat Tesla-Chef Elon Musk das „Cybercab“ vorgestellt, ein Robotaxi, das die Vision des Unternehmens für autonomes Fahren weiter vorantreibt.

Das Design des neuen Fahrzeugs ist inspiriert von Teslas Model 3 und zeichnet sich durch auffällige nach oben öffnende Flügeltüren aus. Musk kündigte an, die Produktion des „Cybercab“ bis 2026 zu starten, räumte aber zugleich seine oft zu optimistischen Zeitpläne ein. Der Verkaufspreis soll unter 30.000 Dollar liegen.

Teslas Technologie für autonomes Fahren



Zusätzlich präsentierte Musk den „Robovan“, einen selbstfahrenden Mini-Bus, der bis zu 20 Personen transportieren kann und mit seinem futuristischen Design beeindruckt. Bevor diese neuen Modelle auf den Straßen unterwegs sein werden, wird Tesla zunächst seine Software für autonomes Fahren in Texas und Kalifornien in den aktuellen Modellen 3 und Y erproben. Diese Technologie könnte einen bedeutenden Schritt für den autonomen Verkehr darstellen.

Spannende Einblicke bei der Präsentation



Die Veranstaltung fand auf dem Gelände des Warner Bros.-Studios in Los Angeles statt, was Tesla die Möglichkeit gab, einen der „Cybercabs“ ohne Straßenzulassung zu präsentieren. Aufgrund eines medizinischen Notfalls begann das Event mit fast einer Stunde Verzögerung. Eingeladen waren Analysten und bekannte Tesla-Fans, die das Unternehmen in den sozialen Medien unterstützen.

Seit 2016 verspricht Musk den Durchbruch im Bereich des autonomen Fahrens, doch bisher ist der Tesla „Autopilot“ in der fortgeschrittenen Version mit „Full Self-Driving“ immer noch ein Assistenzsystem, das die volle Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert. Tesla hat seinen Kunden jedoch schon lange die Option angeboten, für zukünftige autonome Funktionen zu zahlen.

Anderswo hingegen sind autonome Fahrzeuge bereits Realität: Waymo, eine Google-Schwestergesellschaft, betreibt in mehreren US-Städten täglich hunderttausende Fahrten mit fahrerlosen Taxis. Auch in China entwickeln Unternehmen wie Baidu erfolgreich Robotaxis. Im Gegensatz dazu setzt Musk auf eine ausschließlich kamerabasierte Technologie ohne teure Lidar-Systeme, was von vielen Branchenexperten kritisch gesehen wird. Trotzdem verfolgt Tesla konsequent diesen Ansatz.