Musk stoppt Kriegsakt: Starlink bleibt aus!

Elon Musk, der amerikanische Milliardär und CEO von SpaceX, hat bestätigt, dass er einen ukrainischen Angriff auf die russische Flotte verhindert hat. Er erklärte, dass er das Satellitensystem Starlink nicht deaktiviert, sondern sich lediglich geweigert hat, es einzuschalten. Die Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf den globalen Konflikt haben.

Elon Musk, der amerikanische Milliardär und CEO von SpaceX, hat bestätigt, dass er einen ukrainischen Angriff auf die russische Flotte verhindert hat. Er erklärte, dass er das Satellitensystem Starlink nicht deaktiviert, sondern sich lediglich geweigert hat, es einzuschalten.

„Starlink war in den betroffenen Regionen nicht aktiviert. SpaceX hat nichts deaktiviert“, so Musk in einer Stellungnahme. Er stellte klar, dass er, obwohl er den Ingenieuren nicht befohlen hatte, das Satellitensystem auszuschalten, die „ukrainischen Bitten, es einzuschalten“, abgelehnt hatte.

Starlink ist ein Satellitensystem, das von SpaceX entwickelt wurde und weltweit Internetzugang bietet. Es hat das Potenzial, die Kommunikation in Krisenregionen zu verbessern und könnte in Konfliktsituationen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Entscheidung von Musk wurde durch eine Anfrage der ukrainischen Regierung ausgelöst. „Es gab eine dringende Anforderung von staatlichen Stellen, Starlink bis nach Sewastopol zu aktivieren. Die offensichtliche Absicht war, den Großteil der russischen Flotte zu versenken. Hätte ich ihrer Anforderung zugestimmt, wäre SpaceX ein ausdrücklicher Komplize in einem großen Akt des Krieges und der Eskalation des Konflikts gewesen“, erklärte Musk.

Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf den globalen Konflikt haben. Es bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft auf Musks Entscheidung reagiert und welche Konsequenzen diese für die Zukunft von SpaceX und Starlink haben wird.