Mutter stirbt während Geburt und hinterlässt Mann sieben Kinder (VIDEO)

Dragan Stikovac aus Budimlic Japra in der Gemeinde Ostra Luka, in Bosnien und Herzegowina, befand sich kürzlich in einer schwierigen Lebenssituation, als seine Frau während der Geburt starb. Die Tragödie, die ihm widerfuhr, brachte weitere Herausforderungen mit sich – Dragan ist jetzt ein alleinerziehender arbeitsloser Vater von sieben Kindern.

Am 27. März dieses Jahres gewann und verlor Dragan nämlich am selben Tag seine geliebte Person. Seine Frau brachte einen Sohn, Nikola, zur Welt, aber leider starb sie kurz nach der Geburt zu Hause. Jetzt liegt alles in den Händen von Dragan, der nach dem Verlust seiner Frau nun vor einer noch größeren Herausforderung steht, und zwar wie und auf welche Weise er die ganze Familie ernähren soll.

„Sie hat bei uns zu Hause entbunden, dann wurde sie schwach. Wir haben sie sofort ins Krankenhaus gebracht, aber im Krankenhaus konnten sie nichts machen, weil sie auf dem Weg dorthin gestorben ist“, sagte Dragan, der arbeitslos ist, und fügte hinzu dass er jeden Cent braucht, weil er sich alleine um die Kinder kümmern muss. Wie er sagte, die Schulden für Strom und Kredit seien riesig.

Die größte Unterstützung für die Kinder und Dragan ist seine Mutter Ljubica, die aufgrund dieser unglücklichen Situation, die die Familie Stikovac getroffen hat, beschlossen hat, so viel wie möglich zu helfen. „Ich werde bis zum Ende kämpfen. Was am dringendsten benötigt wird, sind Essen und Kleidung für die Kinder“, sagte die Mutter dem YouTube-Kanal Kozarski Vjesnik.

Die Gemeindeverwaltung in Ostra Luka sagte, dass sie den Fall der Familie Stikovac kenne und ihr bisher geholfen habe. Sie geben an, dass ihnen das renovierte Gebäude der ehemaligen Schule als Unterkunft zur Verfügung gestellt wurde.

„Er hat sich noch nicht offiziell mit einer Bitte an uns gewandt, aber es ist unser Wille, die Kosten für die Bestattungsausrüstung zu bezahlen, und so viel wir helfen können, werden wir helfen“, sagte Marica Majkic, eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung von Ostra Luka.

Die Hilfsaktion wurde auch von den Einwohnern dieser Gemeinde initiiert, die nur lobende Worte für die Familie Stikovac übrig haben.

Natürlich hat Dragan nicht vor, aufzugeben. „Ich werde für die Kinder kämpfen, solange ich kann. Ich lebe nur für sie“, sagte Stikovac.