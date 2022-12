Polizistin tötet beide Töchter (9, 11) wegen Ex-Ehemann (VIDEO)

Die Polizistin Paola (42) aus Spanien, tötete ihre beiden Töchter Iris (9) und Lara (11) und nahm sich anschließend das Leben. Laut lokalen Medien durchlebte sie eine schwierige Scheidung.

Ihre leblosen Körper wurden am 15. Dezember in den Morgenstunden gefunden. Die Mädchen wurden aus nächster Nähe erschossen, erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Mutter eine Dienstpistole benutzte.

Einige Medien berichteten, die Mädchen hätten ihre Mutter vor der Tragödie gefragt, ob sie die Ferien bei ihrem Vater verbringen könnten. Vor mehr als einem Jahr trennte sich Paola von ihrem Partner, ließ sich scheiden und plante, mit ihren Töchtern nach Alesiras zu ziehen, die Stadt, die sie verließ, als sie von der Armee zur Polizei ging.

2003 trat sie den Streitkräften bei, nahm an internationalen Missionen auf dem Balkan teil und erhielt sogar eine NATO-Medaille. 2008 trat sie dann der Zivilgarde bei und führte ihre ersten Einsätze fernab von Alesiras durch. Sie kam zuerst in der Stadt Motilja del Palancar an und war vier Jahre lang in der kleinen Stadt Quintanar del Rey stationiert, wo sie heiratete und Kinder zur Welt brachte.

Als sie sich von ihrem Mann scheiden ließ, lebten sie und ihre Töchter in Polizeipavillons. Ihr wurde das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen, aber als ihr Ex-Mann hörte, dass sie vorhatte, nach Alesiras zurückzukehren, beauftragte er Anwälte und der Sorgerechtsstreit begann von neuem. Obwohl sie wahrscheinlich wegen allem, was passierte, unter Druck stand, bestätigten ihre Kolleg:innen und Freunde, dass sie keine Ahnung hatten, dass Paola den Kindern und sich selbst wehtun wolle. Sie habe keine Ausfälle gehabt und niemanden mit ihren Problemen belastet.

Doch am Morgen des 15. Dezember gegen 7 Uhr, fand ein Kollege sie tot mit den Kindern in der Kaserne auf, nachdem Paola nicht zu ihrer Schicht erschienen war. Sowohl Paola als auch die Mädchen hatten Schusswunden, höchstwahrscheinlich von der Dienstwaffe. Obwohl der Krankenwagen schnell eintraf, gab es keine Hilfe mehr für sie.