Mutter wurde bei einer Neujahrsfeier vor den Augen ihrer Kinder getötet (VIDEO)

Eine zweifache Mutter starb in Brasilien während einer Silvesterparty, nachdem ein Feuerwerkskörper ihre Kleidung erfasst hatte, bevor jemand es entfernen konnte.

Elisangela Tinem (38) ist auf tragische Weise gestorben, als ein Feuerwerk an einem brasilianischen Strand mitten in einer Versammlung explodierte, bei der unerlaubte Feuerwerkskörper gezündet wurden, berichtet Daily Mail.

Ein 24-Sekunden-Clip, der die Momente vor dem Tod der Touristin am Strand von Praia Grande in Sao Paulo zeigt, wurde veröffentlicht, der nun als Mordermittlung behandelt wird. In dem verstörenden Filmmaterial ist eine Menschenmenge zu sehen, die in der Gegend steht und ein Feuerwerk am Himmel über sich betrachtet. Plötzlich schwenkt die Kamera herum, um Lichtblitze näher am Boden zu zeigen, gefolgt von einem lauten Knall. Einige Leute springen vor der Explosion weg, während andere, einschließlich des Kameramanns, weglaufen. Als sich die Kamera rückwärts bewegte, war der Körper der leblosen Frau auf dem Boden sichtbar.

Laut schwedischen Medien sollen die beiden Kinder von Elisangela den Tod ihrer Mutter miterlebt haben.

Berichten zufolge sagte eine 41-jährige Verwandte des Opfers der Polizei, dass das Feuerwerk explodierte, nachdem es in ihrer Kleidung stecken geblieben war.

Es wurde bestätigt, dass die pyrotechnische Vorrichtung nicht von der Familie gezündet wurde. Eine Untersuchung ist im Gange, die voraussichtlich zu einer Anklage wegen Totschlags führen wird, wenn die Person, die das Feuerwerk in die Luft gezündet hat, gefunden wird.