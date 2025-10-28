Mysteriöse Tote im Wald – Behörden bitten Bevölkerung um Hilfe

Im Waldstück bei Weidlingbach wurde ein skelettierter Frauenleichnam entdeckt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Spaziergängerin stieß Anfang August in einem Waldstück bei Weidlingbach auf einen teilweise skelettierten Leichnam einer Frau. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg gab am Dienstag bekannt, dass die angeordnete Obduktion keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung als Todesursache ergeben hat. Die Verstorbene befand sich laut Polizeibericht in sitzender Haltung auf einem größeren Stein im Bachbett entlang der Kellergrabenstraße.

Sowohl die genaue Todesursache als auch der Zeitpunkt des Ablebens konnten nicht mehr festgestellt werden.

Suche nach Identität

Die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung der unbekannten Frau verliefen ergebnislos. Die Behörden bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Verstorbene war vermutlich etwa 1,60 Meter groß und trug zum Zeitpunkt ihres Todes ein T-Shirt der Marke „Marks & Spencer“ sowie eine Stoffhose von „McNeal“.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der Toten nimmt die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 entgegen.