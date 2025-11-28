Nach 30 Jahren: Comedian Kaya Yanar verrät wahren Grund für Rückzug

Nach drei Jahrzehnten im Rampenlicht zieht sich Kaya Yanar von der Bühne zurück. Der 52-jährige Comedian plant für 2026 seine letzten Live-Auftritte.

Der Comedian Kaya Yanar hat das Ende seiner Bühnenkarriere verkündet. “Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende”, teilte Yanar seinen Anhängern mit. Er stellte jedoch klar: “Das ist kein Karriereende, also zumindest meinerseits.” Seit drei Jahrzehnten sei er in der Branche tätig, und seit 25 Jahren würden seine Auftritte die Veranstaltungshallen füllen.

Persönliche Hintergründe

Yanar, bekannt durch Formate wie “Was guckst du?!”, stammt aus einer türkisch-arabischen Familie, wurde in Frankfurt geboren und ist deutscher Staatsbürger mit aktuellem Wohnsitz in der Schweiz. In seiner Erklärung führte der 52-Jährige aus: “Ich bin jetzt 52 und gehe auf die 80 zu und möchte mich nun gerne auf andere Projekte und vor allem auch auf meine Familie konzentrieren”.

Auf Instagram kündigte er an, dass er 2026 seine letzten Bühnenauftritte absolvieren werde.