Nach Haftstrafe: Diddy tobt wegen Netflix-Doku seines Rivalen

Der US-Rapper Sean Combs, der Anfang Oktober wegen Prostitutionsdelikten zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldbuße verurteilt wurde, sorgt erneut für Schlagzeilen. Die Verurteilung des Musikers hatte in der Branche bereits für erhebliches Aufsehen gesorgt.

Nun meldet sich der 56-jährige Hip-Hop-Star, bekannt als “Diddy”, aus Los Gatos in Kalifornien mit massiver Kritik an einer Netflix-Produktion zu Wort. Über seine Sprecherin ließ Combs ein Statement verbreiten, in dem er die von Rapper 50 Cent produzierte Dokumentation über sein Leben als “schändlichen Rufmord” bezeichnet.

Diese Stellungnahme wurde von mehreren amerikanischen Medien aufgegriffen.