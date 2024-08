Nach Instagram-Sperre: Türkei lässt nächste Online-Plattform blockieren

Nur wenige Tage nach der Blockade des sozialen Netzwerks Instagram ist nun auch die beliebte Online-Gaming-Plattform Roblox in der Türkei nicht mehr zugänglich. Dies ist ein weiterer Schritt in der Serie von Internet-Sperrungen, die das Land in jüngster Zeit erlebt hat.

Begründung der Sperre

Die türkische Regierung gibt als offiziellen Grund für die Sperrung an, dass Roblox Kinder ausbeute. Diese schwerwiegende Besorgnis hat offenbar zu der drastischen Maßnahme geführt, die Plattform komplett zu blockieren.

Reaktion des Unternehmens

Roblox reagierte umgehend auf die Sperre. Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, den Zugang für türkische Nutzer wiederherzustellen. In einer Stellungnahme erklärte Roblox, dass man das Problem verstehe und daran arbeite, eine Lösung zu finden. Einen konkreten Zeitrahmen nannte das Unternehmen jedoch nicht.

Kooperationsbereitschaft

Roblox zeigte sich kooperativ und erklärte, man respektiere die Gesetze der Länder, in denen man tätig sei. Sprecher Eric Porterfield sagte, dass man mit den globalen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten wolle, um den Schutz von Kindern sicherzustellen. Roblox strebt danach, die Plattform in der Türkei schnellstmöglich wieder online zu bringen.

Weitere Sperren in der Türkei

Roblox ist nicht die einzige Plattform, die in der Türkei gesperrt wurde. Vor wenigen Tagen wurde bereits der Zugriff auf Instagram blockiert. Auch in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Sperren von Online-Diensten. Darunter Wikipedia, das von 2017 bis 2020 nicht zugänglich war.

Die Sperre von Roblox betrifft Millionen türkischer Nutzer, darunter eine große Entwickler-Community. Unklar bleibt, wann die Plattform wieder freigeschaltet wird. Roblox arbeitet weiter an einer Lösung, um die Plattform für seine Nutzer in der Türkei bald wieder zugänglich zu machen.

Quelle: Roblox