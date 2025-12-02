Nach Krassnitzer-Aus: Wer schlüpft in die neuen Tatort-Rollen?

Der ORF hat am Dienstag die Nachfolge für den österreichischen „Tatort” offiziell bestätigt: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp werden als Charlotte „Charlie” Hahn und Alex Maleky das neue Ermittlerduo bilden.

Die beiden Schauspieler treten in die Fußstapfen von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die als Moritz Eisner und Bibi Fellner das Publikum begeisterten. Eine besondere Dynamik verspricht die Konstellation, dass Hahn und Maleky als Halbgeschwister agieren werden.

Die Handlung sieht vor, dass Hahn die Leitung der Sondereinheit des Bundeskriminalamts angeboten wird. Obwohl sie eigentlich andere Pläne verfolgt, nimmt sie die Position unter der Bedingung an, ihr Team selbst zusammenstellen zu können. Für eine Überraschung sorgt dann ihr erster Arbeitstag, als sie auf Maleky trifft – offenbar eine Person aus ihrer Vergangenheit, die sie nicht als engsten Mitarbeiter ausgewählt hätte.

Der Drehbeginn für den ersten Fall ist für das Frühling 2026 angesetzt.

Reaktionen der Beteiligten

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bezeichnete Rupp und Fussenegger als würdige Nachfolger des bisherigen Erfolgsduos. Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz betonte, dass mit den beiden ein völlig neues Kapitel mit einer neuen Generation beginne. Fussenegger selbst beschrieb ihre erste Reaktion auf die Nachricht als ungläubig, gefolgt von Freude, aber auch Aufregung und Nervosität angesichts der „großen Fußstapfen”.

Sie hob die ikonische Bedeutung des „Tatorts” hervor, der für „Qualität sowie gesellschaftspolitische und sozialkritische Inhalte” stehe. Besonders reizvoll findet die Schauspielerin die Möglichkeit, ihre Figur über einen längeren Zeitraum zu entwickeln.

Ausblick

Auch Rupp zeigte sich von seiner Besetzung überwältigt und sprach von „großer Demut” und „irrsinniger Freude”. Er freue sich darauf, sich mit seiner Rolle auseinanderzusetzen und „Alex Maleky zum Leben zu erwecken”. Wie seine Kollegin schätzt er an der „Tatort”-Reihe besonders die Tiefgründigkeit der Filme. Der Schauspieler erwähnte zudem den Vorteil, dass er Fussenegger bereits seit 15 Jahren kenne, wodurch die Phase des Kennenlernens bereits abgeschlossen sei.

Fans des aktuellen Ermittlerduos können sich noch auf drei weitere Fälle mit Krassnitzer und Neuhauser freuen. Am 14. Dezember wird zunächst „Der Elektriker” ausgestrahlt, gefolgt von den Episoden „Gegen die Zeit” und „Dann sind wir Helden”, die bis Ende 2026 zu sehen sein werden.