Schock in Floridsdorf: 55-Jähriger schießt Nachbarn in die Beine

Schüsse in Floridsdorf erschüttern die Nachbarschaft: Ein Mann wurde an den Beinen verletzt, der mutmaßliche Täter ergab sich nach Umstellung seines Hauses.

In Wien-Floridsdorf kam es am Montagnachmittag zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, als ein Mann durch Schüsse an den Beinen verletzt wurde. Einsatzkräfte der Polizei wurden in die Arbeiterstrandbadstraße gerufen, nachdem Anrainer Schussgeräusche gemeldet hatten. Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA eilten die Beamten zum Tatort, wo sie den Verletzten auffanden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 55-jähriger österreichischer Staatsbürger verdächtigt wird, die Schüsse abgegeben zu haben. Für das Opfer bestand laut Polizeiangaben keine Lebensgefahr.

Widerstandslose Festnahme

Der mutmaßliche Schütze konnte kurz darauf in seinem Einfamilienhaus lokalisiert werden. Polizeikräfte umstellten das Gebäude, woraufhin sich der Verdächtige widerstandslos ergab. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten auf mehrere Schusswaffen, die der Mann legal besaß.

Im Haus befand sich auch die betagte Mutter des 55-Jährigen. Zum Tatmotiv lagen am Montagnachmittag noch keine Erkenntnisse vor. Nach bisherigen Informationen dürfte das Opfer nicht mit dem Festgenommenen verwandt sein.

Die Ermittler schlossen einen terroristischen oder extremistischen Hintergrund der Tat ausdrücklich aus.

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters sperrten die Einsatzkräfte das umliegende Gebiet weiträumig ab.