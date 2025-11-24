Rapid Krise trotz Platz 2: Stöger auf der Kippe – Katzer im Bullen-Visier

Krisenstimmung in Hütteldorf: Trotz Tabellenplatz zwei wackeln bei Rapid die Stühle. Trainer Stoger steht unter Druck, während Sportchef Katzer Salzburgs Interesse weckt.

Nach der 1:2-Heimpleite gegen den GAK steht Rapid Wien vor turbulenten Zeiten. In Wien-Hütteldorf herrscht mittlerweile Alarmstimmung, wobei besonders die Zukunft von Trainer Peter Stoger und Sportgeschäftsführer Markus Katzer im Fokus steht. Obwohl nach außen hin Ruhe demonstriert wird, wackelt Stogers Position beim Traditionsklub erheblich. Der vermeintlich komfortable zweite Tabellenplatz täuscht über die prekäre Lage hinweg – gerade einmal drei Zähler trennen die Grün-Weißen vom siebten Rang.

⇢ Zittern bis zur letzten Minute: Wiener tippt sechs Mal richtig und kassiert Million



Ernüchternde Bilanz

Die jüngste Bilanz gibt zusätzlich Anlass zur Sorge: Magere acht Punkte aus den vergangenen acht Bundesligapartien, fünf Niederlagen in den letzten sechs Heimspielen und das Schlusslicht in der Conference-League-Ligaphase. Diese ernüchternde Zwischenbilanz, gepaart mit den durchweg enttäuschenden Auftritten, sorgt für wachsende Unruhe in den Vereinsgremien.

Führungswechsel droht

Auch auf der Führungsebene drohen Veränderungen. Sportdirektor Katzer steht offenbar im Visier von Red Bull Salzburg, nachdem Andreas Schicker in Hoffenheim geblieben ist. Die Bullen müssten allerdings eine Ablösesumme für Katzer überweisen, dessen Vertrag noch bis Ende 2027 läuft.

Stogers Arbeitspapier ist hingegen nur bis zum Abschluss der kommenden Spielzeit datiert.