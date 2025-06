Nach Promille-Drama: Bosnien plant Null-Toleranz bei Alkohol am Steuer

Vier Tote an einem Wochenende – die tödliche Bilanz alkoholisierter Fahrer in Bosnien und Slowenien löst eine Debatte über Promillegrenzen in der Region aus.

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich gleich zwei tödliche Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrern, bei denen insgesamt vier Menschen ihr Leben verloren. In Pocitelj in Bosnien und Herzegowina starben drei junge Menschen – eine 20-jährige Frau und zwei 22-jährige Männer. Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich in der slowenischen Stadt Jesenice, wo ein 23-jähriger Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina ums Leben kam. Beide Unfälle wurden von Fahrern unter Alkoholeinfluss verursacht.

Dass Alkohol und Autofahren eine lebensgefährliche Kombination darstellen, ist unbestritten. Dennoch haben die meisten Länder gesetzlich festgelegte Grenzwerte für die erlaubte Alkoholmenge im Blut.

In Bosnien und Herzegowina sowie in Montenegro liegt die erlaubte Promillegrenze bei 0,3. Serbien verfolgt mit maximal 0,2 Promille einen strengeren Kurs. Großzügiger sind die Regelungen in Kroatien, Nordmazedonien und Slowenien, wo bis zu 0,5 Promille erlaubt sind – allerdings mit deutlich härteren Strafen bei Überschreitungen. In allen genannten Ländern gilt für Berufskraftfahrer und Fahranfänger sowie für Beifahrer eine Null-Promille-Grenze.

⇢ Radikales Tempo-30-Limit für ganz Wien gefordert



Gesetzesänderungen

In Bosnien und Herzegowina steht derzeit eine Änderung des Verkehrssicherheitsgesetzes an. Das Repräsentantenhaus des Parlaments hat bereits einen Entwurf verabschiedet, der nun auf die Bestätigung des Parlaments wartet. Die eingebrachten Änderungen zielen auf eine Verschärfung der Strafpolitik ab.

Unter anderem soll „rücksichtsloses Fahren“ klar definiert werden – darunter fällt auch das Fahren mit mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Für solche Vergehen sind Geldstrafen zwischen 1.000 und 1.500 Euro, ein sechsmonatiger Führerscheinentzug sowie zwei Strafpunkte vorgesehen. Das derzeit gültige Gesetz in Bosnien und Herzegowina sieht folgende Strafen vor: 25 Euro und ein Strafpunkt für 0 bis 0,3 Promille; 25 bis 125 Euro und ein Punkt für 0,3 bis 0,8 Promille; 50 bis 150 Euro, ein Monat Führerscheinentzug und zwei Punkte für 0,8 bis 1,5 Promille; 200 bis 500 Euro, zwei Monate ohne Führerschein und zwei Punkte für mehr als 1,5 Promille.

Es wird zudem erwogen, die Promillegrenze auf 0,1 zu senken und die Strafen zu verschärfen – von 300 bis 1.000 Euro und bei schwerwiegenden Verstößen sogar Freiheitsstrafen bis zu 60 Tagen. Für die meisten Verstöße sollen drei Strafpunkte vergeben werden, plus zwei weitere, wenn der Verstoß einen Unfall oder eine unmittelbare Gefahr verursacht.

Strafen im Vergleich

Serbien hat mit 0,2 Promille die strengste Grenze in der Region. Die Strafen reichen von 40 bis 850 Euro, mit möglichem Führerscheinentzug, Fahrverbot und bei mehr als 2 Promille sogar Gefängnisstrafen bis zu 30 Tagen. In bestimmten Fällen kann die Haftstrafe durch gemeinnützige Arbeit ersetzt werden.

In Kroatien liegt die erlaubte Grenze bei 0,5 Promille. Die Geldstrafen beginnen bei etwa 90 Euro und können bis zu 2.650 Euro betragen. Bei mehr als 1,5 Promille droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 60 Tagen. Auch die Verweigerung eines Alkohol-, Drogen- oder Medikamententests wird mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet.

In Slowenien, wo ebenfalls 0,5 Promille erlaubt sind, gehört Alkohol am Steuer zu den häufigsten Gründen für Führerscheinentzug. Die Strafen liegen zwischen 300 und 1.200 Euro. In Nordmazedonien können die Bußgelder bei Überschreitung der 0,5-Promille-Grenze bis zu 400 Euro erreichen, zudem drohen Gefängnisstrafen und Führerscheinentzug.

Obwohl geringe Alkoholmengen in den meisten Ländern technisch erlaubt sind, kann die Polizei jederzeit eingreifen, wenn sie einen Fahrer als fahruntüchtig einstuft – unabhängig vom gemessenen Promillewert. Zur Orientierung: 0,3 Promille entsprechen bei einer 70 kg schweren Person etwa einem Bier (0,5 l), einem Glas Wein (150 ml) oder 30 ml Schnaps. Bei 0,5 Promille sind es etwa 1 bis 1,5 Bier, 1-2 Gläser Wein oder 40 ml Schnaps.

Bei niedrigeren Grenzen von 0,2 oder 0,1 Promille reichen bereits sehr geringe Alkoholmengen aus. Die Wirkung von Alkohol variiert zudem je nach Geschlecht, Körpergewicht, Alter und allgemeinem Gesundheitszustand. Selbst kleinste Mengen beeinträchtigen die Reaktionsfähigkeit, Orientierung und Urteilsvermögen beim Fahren.

Die Empfehlung ist daher eindeutig: Wer trinken möchte, sollte nicht fahren. Besser ist es, sich von einer nüchternen Person fahren zu lassen oder auf Taxi und öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Denn neben allen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen wiegt eine Last am schwersten – mit dem Wissen leben zu müssen, ein Menschenleben genommen zu haben.