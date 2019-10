Nach Teigtaschen-Skandal: Illegaler Wollkrabbenhandel in Fünfhaus!

Das Marktamt entdeckte in einem Hof in Fünfhaus 330 Kilogramm Wollkrabben. Chinesische Händler sollen diese illegal vertrieben haben.

Nach dem Teigtaschen-Skandal folgt ein weiterer Fall des illegalen Lebensmittelhandels in Wien. Das Marktamt besuchte am Mittwochvormittag einen Hof im 15. Wiener Bezirk und fand mehrere hunder Kilogramm Wollkrabben in orangen Netzsäcken verpackt. Ein anonymer Hinweis führte die Behörden zu den Händlern, so laut einem Bericht der „Heute“.

Der Händler soll in München einen Gewerbeschein besitzen und mit den Meerestieren handeln dürfen, außerdem sollen die chinesischen Delikatessen zum privaten Verzehr gedacht sein.

