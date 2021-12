Nach „Toma“-Megaerfolg folgt die nächste Sänger-Biographie (FOTO)

Mit diesem Mega-Erfolg hatte wohl niemand gerechnet: Als der Film “Toma” 2021 in die Kinos kam, stürmte dieser die Kinocharts nicht nur am Balkan, sondern darunter auch in Deutschland, Österreich und Schweiz und den USA. Weltweit schauten sich den Film rund eine Million Zuschauer an – und damit soll er einer der finanziell erfolgreichsten Musikfilmbiografie aller Zeiten werden. Nun folgt eine weitere Sänger-Biographie.

Es mag am großen Erfolg des Kinofilms “Toma” liegen, aber sicher nicht nur: Filme über berühmte Musiker scheinen in Mode zu sein. Der serbische Drehbuchautor Stefan Bošković und Regisseur Nemanja Ćeranić sollen berichten zufolge für ein neues Filmprojekt über Turbofolk-Sänger Džej Ramadanovski engagiert worden sein. Dafür soll inzwischen 20.000 Euro für den verstorbenen Musiker investiert worden sein.

“Nedelja” soll ein biografischer Film über Džej Ramadanovski , einen Mann, an den wir uns nicht nur wegen seiner Lieder und seiner Art des Singens erinnern, sondern auch wegen seinem Verhalten und seines Tanzstils.

Der Film soll seine Kindheit, das Aufwachsen im Waisenhaus und die Musikkarriere verfolgen. Dieser Film wird eine Geschichte über eines Soul-Sängers. Weitere Informationen, wer den Sänger spielen wird oder wann er in den Kinos erscheint, sind bislang noch nicht bekannt. Die Regisseure garantieren, dass es ein Kino-Hit sein wird, wir sind gespannt.