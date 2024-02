Nach Ukraine-Kritik: Milos Bikovic aus „The White Lotus“-Serie geschmissen!

Die dritte Staffel der HBO-Serie „The White Lotus“ wird ohne die Beteiligung des serbischen Schauspielers Milos Bikovic (36) auskommen müssen. Wie eine Sprecherin des Senders gegenüber der „New York Times“ bestätigte, wurde das Engagement des Schauspielers aufgrund von Kritik aus dem ukrainischen Außenministerium beendet. Bikovic spricht von einer „gezielten Kampagne“ gegen ihn.

Bikovics Mitwirkung wurde erst am 12. Jänner dieses Jahres bekannt gegeben. Doch der Beifall für die neue Besetzung hielt nicht lange an. Das ukrainische Außenministerium äußerte sich auf X (vormals Twitter) kritisch zu der Entscheidung und hinterfragte die moralische Verantwortung des Senders: „Ist es für Sie in Ordnung, mit einer Person zu arbeiten, die Völkermord unterstützt und internationales Recht verletzt?“

Die Kritik bezieht sich auf Bikovics enge Verbindungen zu Russland. In den letzten zehn Jahren hat der serbische Schauspieler viel in Russland gearbeitet und erhielt 2018 sogar eine Auszeichnung von Wladimir Putin persönlich. Im Jahr 2021 wurde er russischer Staatsbürger.

Neubesetzung

Trotz des unerwarteten Ausstiegs von Bikovic soll die Produktion der dritten Staffel von „The White Lotus“ noch in diesem Monat in Thailand beginnen. Die Rolle, die ursprünglich für Bikovic vorgesehen war, wird neu besetzt.

Die Fans der Serie können sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Walton Goggins (52), Carrie Coon (43), Parker Posey (55) und Natasha Rothwell (43) freuen. Die neue Staffel wird voraussichtlich im kommenden Jahr ausgestrahlt.

Bisher bestand jede Staffel der Anthologie-Serie, die in einem anderen Ressort der fiktiven Hotelkette „The White Lotus“ spielt, aus sechs beziehungsweise sieben Episoden. Gerüchte besagen jedoch, dass die kommende Staffel mehr Folgen haben könnte.

Die Serie konnte bereits bei den Emmys 2021 zehn Auszeichnungen für sich verbuchen und wird von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt. Es bleibt abzuwarten, wie sich der plötzliche Ausstieg von Biković auf die kommende Staffel auswirken wird.