Nackter Islamist mitten auf Kreuzung verhaftet (VIDEOS)

Im Wiener Industriegebiet kam zu einem ungewöhnlichen Vorfall, der sowohl für Verwirrung sorgte als auch einen Polizeieinsatz nach sich zog.

„Allahu akbar“-Rufe

Auf der Perfektastraße, Ecke Brunner Straße im Bezirk Liesing stand zu Mittag ein unbekleideter Mann, mit dichten, schwarzen Vollbart. Er trug lediglich ein blaues Handtuch bei sich – wobei es sich womöglich um einen Gebetsteppich handelte.

Mit lautstarken „Allahu akbar“-Rufen und einem erhobenen Zeigefinger zog der Mann die Aufmerksamkeit auf sich und sorgte für Verwirrung unter den Verkehrsteilnehmern. Sein Verhalten rief unverzüglich die Polizei auf den Plan.

Polizeieinsatz und Konsequenzen

Die herbeieilenden Einsatzkräfte sahen sich mit einem psychisch labilen Mann konfrontiert, dessen Handlungen auf eine islamistische Gesinnung hindeuten könnten, wenngleich dies nicht abschließend geklärt ist. Die angespannte Situation führte dazu, dass während des Versuchs, den Mann unter Kontrolle zu bringen, eine Polizistin leichte Verletzungen erlitt. Der als „Nackter von Liesing“ bezeichnete Mann wurde letztendlich zur weiteren Beurteilung seiner geistigen Gesundheit in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Indes verbreiteten sich Aufnahmen des Vorfalls rasch in den sozialen Netzwerken, was eine breite Diskussion über die angemessene Reaktion auf derartige Situationen sowie die dahinterliegende Problematik auslöste.

Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte verhinderte mögliche weitere Eskalationen und unterstreicht die Notwendigkeit einer fortwährenden Sensibilisierung für derartige Krisensituationen.