Nächste Extremhitze mit über 32 Grad rollt an

Der Sommer kehrt zurück! Nach den verregneten letzten Tagen erwartet uns ab Donnerstag eine steigende Wärme mit Temperaturen bis zu 30 Grad am Wochenende. Laut aktuellen Prognosen startet sogar eine neue Hitzewelle, die perfektes Badewetter über das ganze Land bringt.

Eine Kaltfront zieht am Mittwoch von Nordwesten über Österreich hinweg. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder an und es wird sommerliches Wetter erwartet. Am Mittwoch dominieren Wolken und es gibt zeitweisen Regen von Tirol bis zum östlichen Flachland. Ab Donnerstag wird sich die Sonne zunehmend durchsetzen.

Donnerstag: Mit nordwestlicher Höhenströmung wechseln zunächst oft Sonne und Wolken. Besonders vom Tiroler Unterland bis zum Mostviertel ziehen noch einige Regenschauer durch. Am Nachmittag setzt sich jedoch die Sonne durch und die Schauer klingen ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord und die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad.

Freitag: Der Luftdruck steigt und sorgt für ruhiges und sonniges Wetter in ganz Österreich. Selbst im Bergland reicht es kaum für Schauer. Die Frühtemperaturen liegen bei 7 bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 23 bis 30 Grad.

Wochenende: Das Wochenende verspricht Hochsommer! Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Allerdings steigt mit den Temperaturen auch die Gewittergefahr, vor allem im Bergland.