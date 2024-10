Nächster Rückruf: Dieses Produkt ist betroffen!

Seit Mittwoch hat in Österreich eine regelrechte Rückrufwelle begonnen, bei der zahlreiche verschiedene Produkte aus den Regalen großer Handelsketten entfernt wurden.

Der Lieferant Biopont Kft. hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produkts „BIOPONT Organic Millet Balls with Cheese and Onion“ 75g mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.01.2025, 27.02.2025 und 17.03.2025 sowie den Losnummern L241852, L242080 und L242357 veranlasst.

Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Salmonellen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Daher wird vom Verzehr des Produkts mit den genannten MHD/Chargen abgeraten.

Lesen Sie auch: Brennholz-Preise im Vergleich: Auf das solltet ihr achten!Immer mehr Konsumenten erkundigen sich bei der Arbeiterkammer Oberösterreich nach den Preisen für Ofenholz. Die AK hat daher in ganz Oberösterreich Preise

Brennholz-Preise im Vergleich: Auf das solltet ihr achten!Immer mehr Konsumenten erkundigen sich bei der Arbeiterkammer Oberösterreich nach den Preisen für Ofenholz. Die AK hat daher in ganz Oberösterreich Preise Pflaster, Shampoo & Co.: Bei diesen Produkten explodieren die Preise!Teures Pflaster Österreich: Konsumenten zahlen für ein und dasselbe Drogerieprodukt im Schnitt um 28 Prozent mehr als in Deutschland. Besonders schlimm:

Pflaster, Shampoo & Co.: Bei diesen Produkten explodieren die Preise!Teures Pflaster Österreich: Konsumenten zahlen für ein und dasselbe Drogerieprodukt im Schnitt um 28 Prozent mehr als in Deutschland. Besonders schlimm: Verkauft gestoppt: REWE ruft dieses Produkt zurück!REWE informiert alle Kunden über einen Produktrückruf. Der Lieferant Ardo Austria Frost GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Biopont Kft. unter folgender E-Mail-Adresse biopont@biopont.com

Der Lieferant Biopont Kft. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.