Feierliche Stimmung in Belgrad: Im Palast Serbien werden heute besondere Verdienste gewürdigt – Präsident Vučić persönlich ehrt ausgewählte Persönlichkeiten.

Im Palast Serbien in Belgrad findet heute Nachmittag eine feierliche Zeremonie statt. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić wird dort um 15 Uhr Auszeichnungen anlässlich des Tags der serbischen Einheit, Freiheit und Nationalflagge verleihen. Der nationale Feiertag wird jährlich am 15. September begangen und erinnert an den historischen Durchbruch der serbischen Armee an der Saloniki-Front im Jahr 1918.

Der Feiertag wurde 2020 offiziell als staatlicher Feiertag sowohl in Serbien als auch in der Republik Srpska eingeführt und gilt als wichtiges Symbol für den Zusammenhalt und die Identität des Landes.

⇢ Vucic bereit für Rücktritt – Serbiens Präsident plant politisches Erdbeben



Der Palast Serbien dient als offizieller Veranstaltungsort für staatliche Empfänge und Auszeichnungszeremonien.