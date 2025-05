Netflix zieht den Stecker: Millionen Fire TV-Nutzer bald abgeschnitten!

Der Countdown läuft für Besitzer älterer Fire TV-Geräte: Ab Sommer 2025 streicht Netflix den Support für die erste Generation der beliebten Amazon-Streamingboxen.

Ältere Amazon Fire TV-Geräte verlieren bald Zugang zu Netflix. Der Streamingdienst wird ab dem 3. Juni 2025 auf bestimmten Modellen nicht mehr funktionieren, wie betroffene Nutzer per E-Mail informiert wurden. Die Einstellung betrifft die erste Generation der Geräte – konkret den Fire TV Stick von 2014, die Fire TV Box aus demselben Jahr sowie den Fire TV Stick von 2016.

In der Benachrichtigung an Kunden heißt es wörtlich: „Laut unseren Nutzungsdaten haben Sie Netflix in den letzten 12 Monaten auf einem Fire TV Streaming Media Player der ersten Generation genutzt. Netflix wird die Unterstützung für diese Streaming Media Player am 3. Juni 2025 einstellen.“ Während der Streamingdienst keine spezifische Begründung liefert, liegt die Vermutung nahe, dass die veralteten Geräte mit aktuellen technischen Anforderungen nicht mehr Schritt halten können.

Technische Hintergründe

Moderne Standards für Bild- und Tonqualität wie 4K oder HDR überfordern die Hardware der älteren Modelle. Zudem stellt Amazon für diese Geräte keine Software-Updates mehr bereit, was deren Funktionalität zunehmend einschränkt.

Günstige Alternativen

Die Änderung trifft hauptsächlich Nutzer von Geräten, die bereits mehrere Jahre im Einsatz sind. Für Betroffene stellt die Umstellung jedoch keine große Herausforderung dar. Aktuelle Streaming-Geräte sind zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Ein neuer Fire TV Stick mit HD-Auflösung kostet derzeit etwa 30 Euro.

Wer mehr Wert auf Bildqualität legt, kann für einen etwas höheren Preis ein 4K-fähiges Modell erwerben. Neben den Amazon-Produkten bieten auch andere Hersteller passende Alternativen an – darunter Google mit dem Chromecast, Apple mit Apple TV oder die in modernen Smart-TVs integrierten Streaming-Funktionen.

