Neue Zusammensetzung bei der Band Hurricane

Nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit, die in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichte, wird die serbische Girlgroup Hurricane nicht mehr in der gleichen Zusammensetzung weitergeführt.

Der Vertrag über die geschäftliche Zusammenarbeit ist nämlich für die Mitglieder der Band – Sanja Vucic, Ivana Nikolic und Ksenia Knezevic – abgelaufen.

Das PR-Team gab bei dieser Gelegenheit bekannt, dass das neue Team im September dieses Jahres seine Arbeit aufnehmen wird.

„Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass heute der Vertrag mit den Mitgliedern der Gruppe, Sanja Vucic, Ksenija Knezevic und Ivana Nikolic, offiziell beendet wurde. Am selben Tag wurde eine neue Besetzung der Hurricane-Band gegründet: A.K. (26), A. J. (22) und M. S. (20). Zu Ehren der vorherigen Mitglieder haben wir entschieden, dass sie „Hurricane One“ sein werden und die neuen Mitglieder den symbolischen Namen „Hurricane Two“ tragen werden.

Gemäß dem neuen Programm werden sie im September zwei Songs aufnehmen und 4 bis 6 Jahre lang mit dem Publikum und den Fans verbringen. Über die offizielle Vorstellung werden wir Sie in der nächsten Zeit informieren.“, so stand es in der Ankündigung der serbischen Medien.