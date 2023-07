Neuer Hitbanger: Deutschrap mit Jugobeats stürmt Austro-Charts

Multikulti-Rapperin Hava “schreibt Hit nach Hit nach Hit nach Hit” – Was sie schon in ihren Singles verdeutlicht, beweist sie nun auch wieder anhand der Bilanz der aktuellen Youtube-Charts in Österreich.

Die junge Rapperin aus Deutschland hat bosnische und türkische Wurzeln, welches sie in ihren Liedern wiedergibt. Sie startete ihre Karriere indem sie auf Bosnisch und Deutsch singt. Auf YouTube hat die 24-Jährige inzwischen mehr als 289.000 Abonnenten und auf Spotify mehr als 1.903.361 monatliche Abrufe.

Ihre letzten Hits stammten aus Bosnien. Die Feature „Noc“ (zu deutsch: “Nacht”) und „Moje sve“ (zu deutsch: “Mein ein und alles”) mit Rapper Jala Brat knackten in kürzester Zeit Millionen von Klicks. Nun folgt ein drittes Lied namens “Dale” welches ebenfalls die österreichischen Charts stürmt. Die neue Single zählt mittlerweile fast eine halbe Million Klicks und schafft es mit Leichtigkeit in den österreichischen auf Platz 3 der YouTube-Trends. An ihren bisherigen Erfolg scheint sie dadurch problemlos anzuknüpfen.

Hava und Jala Brat haben sich diese Mal auch Buba Corelli ins Boot geholt und einen Sommerhit gemacht. Wie viel Potenzial der neue Track hat könnt ihr selbst beurteilen.

Neues Album – viele Features

Das gemeinsame Album „Good Fellas“ von Jala Brat und Buba Corelli erobert nicht nur den Balkan sondern nun auch Österreich. Die bosnischen Rapper werden groß gefeiert. Sie haben nicht das ganze Album veröffentlicht, sondern nur vereinzelte Lieder. Die restlichen Hits folgen in den kommenden Tagen noch. An deren bisherigen Erfolge scheinen die neuen Lieder aus dem neuen Album wie „Desole“, „Padam“ & „Good Fellas“ (ft. Buba Corelli) dadurch problemlos anzuknüpfen. Ein weiteres Feature soll mit Austro-Rapper RAF Camora auch noch rauskommen.