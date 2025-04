Neuer Smartphone-König: Samsung ist nicht mehr die Nummer 1

Apple überholt Samsung im Smartphone-Markt mit 19 Prozent Marktanteil im ersten Quartal 2025. Der iPhone-Konzern verdrängt damit erstmals seit Jahren den südkoreanischen Elektronikriesen von der Spitzenposition.

Der iPhone-Konzern Apple hat im ersten Quartal 2025 den langjährigen Marktführer Samsung von der Spitzenposition im globalen Smartphone-Markt verdrängt. Mit einem Marktanteil von 19 Prozent und einem Verkaufszuwachs von vier Prozent sicherte sich das Unternehmen aus Cupertino in Kalifornien erstmals seit Jahren die Führungsrolle in diesem hart umkämpften Segment. Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben die starken Verkaufszahlen des kürzlich eingeführten iPhone 16e sowie bemerkenswerte Zuwächse in den asiatischen Märkten, darunter Japan, Indien und verschiedene südostasiatische Länder.

Der bisherige Branchenprimus Samsung musste einen Rückschlag hinnehmen und fiel auf den zweiten Rang zurück. Der südkoreanische Elektronikkonzern verzeichnete einen Absatzrückgang von fünf Prozent, wodurch sein Marktanteil auf 18 Prozent sank. Hoffnungen ruhen nun auf der Galaxy S25-Serie, die erst seit März im Handel erhältlich ist und möglicherweise eine Trendwende einleiten könnte – allerdings bleibt der Vorsprung des kalifornischen Konkurrenten erheblich.

Chinesische Konkurrenz

Auf den weiteren Plätzen der globalen Rangliste folgt der chinesische Hersteller Xiaomi, der mit 14 Prozent Marktanteil die dritte Position einnimmt. Die Plätze vier und fünf teilen sich die ebenfalls aus China stammenden Unternehmen Vivo und Oppo mit jeweils acht Prozent. Bemerkenswert ist dabei, dass Huawei zwar auf dem heimischen chinesischen Markt die Führungsposition innehat, jedoch nicht unter den weltweit führenden fünf Smartphone-Herstellern zu finden ist.

Auch aufstrebende Marken wie Honor oder Motorola konnten nicht in die globale Spitzengruppe vordringen.

Kommende Innovationen

In der Branche kursieren unterdessen hartnäckige Gerüchte über Apples nächste Innovation: Experten erwarten für 2026 die Einführung eines faltbaren iPhones, zu dessen Display und Gesichtserkennungstechnologie bereits erste Details durchgesickert sind. Der Konkurrent Xiaomi plant seinerseits, gegen Ende 2025 das Modell 16 Pro auf den Markt zu bringen – zunächst jedoch ausschließlich in China.

Die Marktentwicklung wird allerdings nicht nur von Erfolgen geprägt: Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang des weltweiten Smartphone-Absatzes, was unter anderem auf neue Zollbestimmungen der USA zurückzuführen ist.

Für den neuen Marktführer Apple besteht nun die Herausforderung, die frisch errungene Spitzenposition zu verteidigen, während Samsung alle Hebel in Bewegung setzt, um den verlorenen Thron zurückzuerobern.