Neuer Song, neuer Look; so sah Emina Jahovic zu Beginn ihrer Karriere aus (FOTO)

Die berühmte Sängerin Emina Jahovic erfreute ihre Fans, indem sie einen neuen Song ankündigte.

Auf ihrem Instagram-Profil schrieb sie, das Jahr 2022 habe sie vieles gelehrt, vor allem Geduld in der Kreativität, denn wenn diese nicht da sind, dann „platzt ihr der Kragen“, wie sie selbst zugab. Sie wolle immer den Song „jetzt oder sofort“ dem Publikum präsentieren.

„In ein paar Tagen ist der 15. Januar, mein Geburtstag. Damit allein gibt es einen Grund, Ihnen etwas zu geben, das ich nirgendwo finden oder kaufen konnte, sondern selbst schaffen musste. Am 15. Januar beginnt mein neuer Lebensabschnitt, jene künstlerische Reife, für die ich mich bisher nie getraut habe. Angefangen vom Song ‚Slagacu vas sve‘ bis zu jedem weiteren werde ich meine Seele öffnen“, schrieb sie und fügte hinzu, dass die Single auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Wie sie erklärte, ist „Slagacu vas sve“ nicht nur ein Liebeslied, sondern ein Lied, in dem sich viele auf die eine oder andere Weise wiederfinden werden.

Jahovic wurde 2002 berühmt, nachdem sie das Album „Osmi dan“ veröffentlichte. Anschließend tourte sie mit Hari Mata Hari, um ihre Songs weiter zu promoten. Sie veröffentlichte 2005 das Album „Radije ranije“ und stand ganz oben in den Balkan-Musik-Charts. Dieses Album enthielt unter anderem ihre Hits „Da l‘ ona zna“ und „Uzalud se budim“.

Übrigens glauben viele, dass die Sängerin jetzt anders aussieht als zu Beginn ihrer Musikkarriere, bemerkte Klix.ba.

Obwohl viele glauben, dass sie mit Schönheitsoperationen zu weit gegangen ist, stört sie die Kritik nicht. Sie sagte, dass nur ihre Nase operiert wurde, weil sie diese brach, als sie 14 Jahre alt war. „Im Alter von 14 Jahren konnte ich mich nicht operieren lassen, weil sich die Gesichtsknochen noch entwickelten und ich warten musste, also habe ich es im Alter von 21 Jahren gemacht. Meine Lippen sind ganz natürlich und voll. Meine Mutter sagte mir oft, dass sie das Schönste sind, was ich an mir habe. Zu all diesen genetisch Mutierten mit Minderwertigkeitskomplexen, die nicht mit sich selbst zufrieden sind, muss ich sagen, dass Mutter Natur zu mir nett war“, fügte sie laut dem oben genannten bosnischen Portal hinzu.