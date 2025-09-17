Neuer TK-Maxx-Megastore in Wien lockt mit 60 % Rabatt

Markenmode zum Schnäppchenpreis: TK Maxx expandiert weiter und eröffnet seinen fünften Wiener Standort in der Millennium City – mit wöchentlich 10.000 neuen Artikeln.

TK Maxx erweitert sein Filialnetz in Österreich und wird im Herbst einen weiteren Standort in der Wiener Millennium City eröffnen. Für die Modekette bedeutet dies bereits den fünften Standort in Wien und den insgesamt 22. in Österreich seit dem Markteintritt vor neun Jahren. Mit der Niederlassung im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum am Handelskai treibt der Off-Price-Händler (Discounter für Markenware) seine strategische Marktdurchdringung in Österreich systematisch voran.

Im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums – in Räumlichkeiten, die zuvor vom Elektronikfachmarkt Media Markt als Erweiterungsfläche genutzt wurden – entsteht auf über 1.700 Quadratmetern eine neue Verkaufsfläche. Das Sortiment folgt dem bekannten Konzept: Namhafte Marken und Designerprodukte werden neben besonderen Einzelstücken angeboten, wobei alle Artikel mit Preisreduzierungen von bis zu 60 Prozent erhältlich sein werden.

Die Expansion bedeutet nicht nur ein erweitertes Angebot für die Wiener, sondern schafft auch rund 50 neue Arbeitsplätze in der österreichischen Hauptstadt.

📍 Ort des Geschehens

Dynamisches Warenangebot

Die Warenrotation ist hoch angelegt – wöchentlich sollen bis zu 10.000 Neuheiten in die Filiale gelangen, was jeden Einkaufsbesuch zu einem individuellen Erlebnis macht. Das durchschnittliche Warenangebot pro Geschäft umfasst etwa 50.000 Artikel.

Nach Unternehmensangaben ist ein internationales Einkaufsteam kontinuierlich damit beschäftigt, weltweit nach aktuellen Trends zu suchen, besondere Produkte auszuwählen und optimale Einkaufskonditionen auszuhandeln. Die dadurch erzielten Preisvorteile werden direkt an die Kundschaft weitergegeben.

Das Unternehmen betont, dass das Off-Price-Geschäftsmodell nach wie vor den zentralen Erfolgsfaktor der Handelskette darstellt.