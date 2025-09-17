Daniela Grabovac erhält Justitia Award 2025

Im feierlichen Rahmen des Festsaals der Universität Wien wurde Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark und der Extremismuspräventionsstelle Steiermark, am 12. September 2025 der Justitia Award 2025 in der Kategorie „Game changers/national“ verliehen.

„In einer Zeit zunehmender Polarisierungen, in der die Welt ihren Halt verliert und Freiheit, Menschlichkeit und Demokratie in Frage gestellt werden, verleiht diese Auszeichnung eine Stärkung und Solidarität, die ich gerne für meine weitere Arbeit in der Steiermark mitnehme“, So Grabovac in ihre Dankesrede.

Die Auszeichnung unterstreicht Grabovacs Engagement und ihr Bestreben, sich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. Ganz im Sinne von Albert Einsteins Worten: „Versuche nicht, ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller Mensch zu werden,“ versuchen wir die Welt besser und gerechter zu machen!

FOTO: (c) privat

Grabovac dankte den Initiator:innen Dr. in Alix Frank-Thomasser und Dr.

Frank J. Heidinger von der Women in Law Initiative sowie der Jury für die berührende Veranstaltung und die ehrenvolle Auszeichnung.

Die Justitia Awards sind eine internationale Auszeichnung, die Frauen in juristischen Berufen würdigt. Sie ehren das außergewöhnliche Engagement und die Leistungen von Juristinnen – von Anwältinnen über Richterinnen bis hin zu Aktivistinnen. Nominierungen können von Kolleg:innen, Vorbildern oder den Kandidatinnen selbst eingereicht werden. Die Auszeichnung bietet eine Bühne für Frauen, die die Rechtslandschaft mitgestalten, und ist zugleich Anerkennung bereits erbrachter Erfolge sowie Ansporn für die Zukunft.