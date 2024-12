Neuerung im Straßenverkehr: Das solltest du jetzt wissen!

Seit Februar 2024 nutzen 590.000 Personen den digitalen Zulassungsschein, der nun auch an Dritte weitergegeben werden kann. Neue Sicherheitsfunktionen sorgen dabei für Flexibilität und Schutz.

Seit Februar 2024 ist der digitale Zulassungsschein in Österreich verfügbar, und seither haben rund 590.000 Personen diesen elektronischen Service in Anspruch genommen. Nun wird die Nutzerfreundlichkeit des Systems weiter gesteigert: Fahrzeughalter können ihren digitalen Zulassungsschein künftig an Dritte weitergeben, wenn sie ihr Auto verleihen. Diese Funktion war zuvor ausschließlich auf den Besitzer beschränkt.

Flexibilität und Sicherheit bei der Weitergabe

Für die Nutzung der neuen Funktionalität sind bestimmte technische Voraussetzungen erforderlich, darunter ein vollständig aktiviertes ID Austria-Profil sowie die Nutzung der Apps „eAusweise“ und „Digitales Amt“ auf demselben Gerät. Wichtig ist, dass bereits bestehende Nachweise nach einem Update der Apps erneut heruntergeladen werden müssen, um die neuen Sicherheitsfunktionen zu integrieren. Diese stetige Anpassung ist notwendig, um die sichere Weitergabe der Zulassungsdaten zu gewährleisten.

Die Weitergabe des digitalen Zulassungsscheins ist zeitlich flexibel: Sie kann für einen Zeitraum von einem Tag bis zu zwölf Monaten festgelegt werden. Wichtig zu beachten ist, dass ein weitergegebener Zulassungsschein nicht erneut weiterübertragen werden kann. Wie beim digitalen Führerschein können die Daten des Zulassungsscheins bei Verkehrskontrollen der Exekutive vorgewiesen oder per Bluetooth an Dritte übermittelt werden.

Die zuständige Staatssekretärin für Digitalisierung, Claudia Plakolm (ÖVP), weist auf die praktischen Vorteile dieser Erweiterung hin: „Es gibt viele Situationen, in denen Menschen ihr Fahrzeug mit Freunden oder Familienangehörigen teilen. Deshalb ermöglichen wir die Ausweitung der Nutzung des digitalen Zulassungsscheins.“

Entwicklung digitaler Dienste in Österreich

Der digitale Wandel in Österreich setzt sich weiter fort. Die Plattform ID Austria zählt derzeit rund drei Millionen aktive Nutzer. Seit der Einführung des digitalen Führerscheins im Oktober 2022 wurden 654.000 digitale Führerscheine ausgestellt. Die steigende Akzeptanz von digitalen Dokumenten spiegelt sich auch in der erhöhten Nutzung und Funktionalität des digitalen Zulassungsscheins wider. Insgesamt zeigt sich ein klarer Trend hin zu mehr Flexibilität und digitaler Verwaltung in Österreich.