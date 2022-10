Neues Comeback? Jetzt packt Sebastian Kurz aus

Ein Jahr nach seinem Rücktritt hat der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Buch mit dem Titel “Reden wir über Politik” herausgebracht.

In dem Werk, das am Freitag an die Buchhandlungen verteilt wird, beschreibt Kurz seinen schnellen Aufstieg in der Politik, die Ibiza-Affäre, das Misstrauensvotum im Parlament, seinen Rücktritt, den Untersuchungsausschuss und seinen endgültigen Rückzug aus der Politik.

Zudem erzählt Kurz über seine Treffen mit der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem ehemaligen US-Präsident Donald Trump und dem Präsidenten der Volksrepublik China Xi Jinping.

Das 240-Seiten Werk behandelt laut Angaben “helle und dunkle Seiten der Spitzenpolitik”.

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit der Journalistin Conny Bischofsberger entstanden, die bereits die Biografie des langjährigen Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk geschrieben hat.

