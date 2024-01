Neues Update schützt iPhone vor Diebstahl

Im Zuge der steigenden Anzahl von iPhone-Diebstählen hat sich eine besonders raffinierte Methode unter den Dieben herauskristallisiert. Sie inszenieren ein harmloses Gespräch, bitten das Opfer, das iPhone zu entsperren, und nutzen dann die Gelegenheit, den Sperr-Pin auszuspionieren. Einmal in den Besitz des Geräts gelangt, können sie nicht nur das iPhone entsperren, sondern auch das Apple-ID-Kennwort ändern. Die Konsequenzen für die Opfer sind gravierend: Sie verlieren den Zugriff auf alle ihre Apple-Geräte und -Dienste.

Apple hat nun auf diese Entwicklung reagiert und eine neue Sicherheitsmaßnahme implementiert. Diese zielt darauf ab, den Zugriff von Dieben auf kritische Einstellungen und Informationen zu erschweren. Das Herzstück dieser Maßnahme ist die biometrische Entsperrung per Gesicht (Face ID) oder Fingerabdruck (Touch ID). Doch diese Funktion ist nur wirksam, wenn die biometrische Identifizierung aktiviert ist.

Die neuen Sicherheitseinstellungen sehen vor, dass sensible Daten, wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen, nicht mehr durch die Eingabe des Bildschirmsperrcodes, sondern ausschließlich durch biometrische Identifizierung abgerufen werden können. Damit soll der Zugriff auf diese Daten bei einem Diebstahl verhindert werden.

Zusätzlich hat Apple eine Zeitverzögerung von einer Stunde für die Änderung des Passworts der Apple-ID eingeführt. Nach Ablauf dieser Stunde ist eine weitere biometrische Authentifizierung erforderlich. Allerdings gilt diese Regelung nicht, wenn sich der Nutzer an „vertrauten Orten“ wie zu Hause oder am Arbeitsplatz aufhält oder an „anderen Orten, an denen das iPhone regelmäßig verwendet wird“.

neue Sicherheitseinstellungen

Mit diesen Maßnahmen reagiert Apple auf die zunehmende Raffinesse der iPhone-Diebe und versucht, den Schutz der Nutzer zu erhöhen. Es ist daher ratsam, die biometrische Identifizierung zu aktivieren und sich über die genauen Funktionen der neuen Sicherheitseinstellungen zu informieren. Weitere Details dazu finden sich in einem Supportdokument von Apple.