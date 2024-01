Neujahresvorsätze: So lassen sie sich tatsächlich umsetzen

Mit Beginn des neuen Jahres steigt auch die Zahl jener Vorsätze, die sich viele Menschen für 2024 vorgenommen haben. Schließlich ist der Jahreswechsel jener Zeitpunkt, an dem man die Vergangenheit Revue passieren lässt und sich gleichzeitig vornimmt, schlechte Gewohnheiten loszuwerden.

Das beginnt bei der Arbeit und endet im Privatleben. Der Blick zurück zeigt die Schwachstellen, die man gerne beseitigen würde. Das zeigt sich beispielsweise in den Fitnessstudios, die im Januar eines jeden Jahres von neuen Kunden geradezu überschwemmt werden.

Doch genau wie in diesem Fall scheitern die meisten Neujahresvorsätze schnell. Das muss jedoch nicht sein, denn mit der richtigen Strategie kann man seine Pläne auch tatsächlich umsetzen und sein Leben nachhaltig verändern.

Die folgenden Strategien helfen dabei:

Ziele setzen

Der erste Schritt zu einer nachhaltigen Veränderung besteht in der klaren Formulierung des Ziels. Was möchte man erreichen? Wer beispielsweise Gewicht verlieren möchte, sollte sich ein klares Ziel in Form der Zeitdauer und des Gewichts setzen.

Das wären in diesem Beispiel also 5 Kilogramm in sechs Monaten. Dieses Ziel ist messbar und konkret. Wer ein klares Ziel vor Augen hat, kann auch entsprechende Maßnahmen setzen.

Was möchte ich erreichen? FOTO: Pixabay.de

Das wären hier die Dauer des sportlichen Programms und eine Umstellung der Ernährung. Ein klares Ziel ermöglicht Kontrolle und zeigt an, wann erste Meilensteine erreicht wurden. Das fördert wiederum die Motivation und hilft dabei, sein Ziel konsequent zu verfolgen.

Realistische Erwartungen

Sein Leben von heute auf morgen völlig auf den Kopf zu stellen, ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Daher lassen sich auch viele Neujahresvorsätze nicht umsetzen. Realistische Erwartungen sind gefragt, denn nur so findet Veränderung statt.

Wer einen Vollzeitjob und Kinder hat, wird nicht täglich zwei Stunden Sport in seinem Tagesplan unterbringen können. Daher gilt es bei der Formulierung der Ziele realistische Erwartungen anzusetzen.

Beim Neujahresvorsatz „mehr Sport treiben“ geht es nicht darum, sich jeden Tag stundenlang völlig zu verausgaben, sondern langsam zu beginnen und nach ersten Erfolgen die Frequenz zu steigern.

Einen Plan erstellen

Die ersten beschriebenen Strategien zeigen bereits deutlich auf, dass es ohne Plan nicht geht. Nur so ist die Umsetzung auch wirklich sichergestellt. Ein Plan beinhaltet jene Schritte, die notwendig sind, um ein Ziel zu erreichen.

Daher sollte man vorab überlegen, welche Hindernisse könnten auftreten, welche Hilfsmittel benötigt man und wer könnte bei der Umsetzung helfend eingreifen? Ist der Plan gut durchdacht, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man sein gesetztes Ziel auch wirklich erreicht.

Nach Unterstützung suchen

Wer seine Neujahresvorsätze erfolgreich umsetzen möchte, ist grundsätzlich nicht allein. Mit Unterstützung sei es durch einen Experten oder durch Freunde und Familie, wird seine Ziele leichter erreichen.

Auch in der Gruppe ist es einfacher, motiviert zu bleiben und das gewünschte Endergebnis nicht aus den Augen zu verlieren. Das gilt auch für so einfache Dinge, wie seine Medikamente immer pünktlich zu nehmen, um seine Gesundheit nicht gefährden.

Ein Dauertermin im Terminkalender hilft dabei, die Einnahme nicht zu vergessen. Wer den Weg zur Apotheke und die damit verbundenen Wartezeiten scheut, hat mit der Online-Apotheke namens Apomeds eine Alternative zur Hand.

Diese ist eine einfache und rasche Lösung, wenn es darum geht, verschreibungspflichtige Medikamente zu bestellen.

Geduld beweisen

Zur erfolgreichen Umsetzung der eigenen Neujahresvorsätze gehört allerdings auch eine große Portion Geduld. Nachhaltige Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Hier sind nicht die Sprinter, sondern die Marathonläufer gefragt.

Wer sich seinem Ziel Schritt um Schritt annähert, wird bald erste Erfolge erkennen und diese nutzen, um seinen Weg weiterzugehen.

Rückschläge sind dabei ein Teil des Weges, doch das bedeutet nicht, dass alle Bemühungen umsonst gewesen sind. Wer Geduld zeigt, verliert sein Ziel nicht aus den Augen und lernt, mit diesen Rückschlägen umzugehen und sie als Teil des Weges zu akzeptieren.

Fortschritte dokumentieren

Mindestens genauso wichtig ist es, seine Fortschritte zu dokumentieren. Damit stellt man sicher, dass man sich auch weiterhin auf dem richtigen Weg befindet. Alle Aktivitäten und deren Auswirkungen sollte man daher schriftlich festhalten. Das stärkt die Motivation und hält auf Kurs.

Verschiedene Wege führen zum Ziel. FOTO: Pixabay.de

Flexibel bleiben

Jeder Plan trägt die Abzweigungen bereits in sich. Daher ist Flexibilität gefordert, wenn man auf Hindernisse trifft, die zunächst nicht sichtbar waren. Pläne lassen sich anpassen, wichtig ist es, nach Lösungen bei Problemen zu suchen und so sein Ziel auf andere Weise zu erreichen.

Sich selbst belohnen

Einen Neujahresvorsatz umzusetzen, kann manchmal ein anstrengendes Projekt sein. Daher dürfen auch Belohnungen nicht zu kurz kommen. Sie signalisieren, dass man auf Kurs ist, und steigern die Motivation durchzuhalten.

Entspannung schafft das Fundament für neue Ziele. FOTO: Pixabay.de

Entschlossenheit und Durchhaltevermögen sind also wichtige Bestandteile bei der erfolgreichen Umsetzung eines Neujahresvorsatzes.

Gleichzeitig sollte man auch auf sich achten und Selbstfürsorge praktizieren. Entspannung und Stressabbau, etwa durch die Ausübung seines Lieblingshobbys, sind wichtig, um am Ende auf einen Erfolg zurückblicken zu können.