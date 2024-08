„Nicht gewusst“: 13-Jährige missbraucht – Passant ruft Polizei

In Wien hat sich innerhalb einer Woche der zweite schwere Fall sexuellen Missbrauchs minderjähriger Personen ereignet. Nachdem am Mittwoch ein 13-jähriger Junge im Stadionbad von einem 50-jährigen Mann zu sexuellen Handlungen gezwungen worden war, ereignete sich am Donnerstag ein weiterer Vorfall in der Brigittenau.

Vorfall in der Brigittenau

Ein 20-jähriger Syrer traf sich am Donnerstag mit einem 13-jährigen Mädchen, das er nur flüchtig kannte. Während dieses Treffens kam es zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden im öffentlichen Raum. Ein Passant, der das jugendliche Alter des Mädchens bemerkte, informierte die Polizei darüber.

Aussagen des Verdächtigen

Der junge Mann wurde von der Polizei festgenommen. In seiner Vernehmung stritt er ab, die sexuellen Handlungen erzwungen zu haben. Er gab weiterhin an, nicht gewusst zu haben, dass das Mädchen erst 13 Jahre alt sei. Laut Polizei wird er im Laufe des Samstags in eine Justizanstalt überstellt.

Vorfall im Stadionbad

Schon am Mittwoch wurde ein 13-jähriger Junge im Stadionbad in Wien von einem 50-jährigen Mann bedroht und zu sexuellen Handlungen gezwungen. Der Mann soll den Jungen mit dem Tod bedroht haben, woraufhin dieser gezwungen wurde, sexuelle Handlungen an sich selbst und dann am Täter vorzunehmen. Zeugen griffen ein, woraufhin der Verdächtige schnell festgenommen werden konnte.

Lesen Sie auch: 13-jähriger in Wiener Stadionbad sexuell missbraucht Ein 13-jähriger Junge wurde im Wiener Stadionbad von einem 50-jährigen Mann sexuell missbraucht und bedroht.

8-Jährige auf Donauinsel missbraucht - Täter filmte alles Ein 60-jähriger Mann wurde in Wien wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Besitzes von Kinderpornografie verurteilt.

Nach Kindesmissbrauch: Asylwerber schlägt Mann mit Gürtel In Horn eskaliert die Gewalt: Ein Mann verletzt ein Opfer mit einem Gürtel schwer. Der Rettungshubschrauber bringt den Mann ins Spital.

Die Polizei führt ihre Ermittlungen in beiden Fällen fort und betont die Bedeutung der Wachsamkeit und Bereitschaft der Bürger, verdächtige Beobachtungen zu melden.