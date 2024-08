Mallorca: Einheimische rebellieren gegen Touristenflut

Auf Mallorca nehmen die Proteste gegen den Massentourismus stark zu. Wieder einmal haben Einheimische ihre Stimmen gegen die wachsende Touristenflut erhoben. Rund hundert Menschen versammelten sich am Strand, der von deutschen Urlaubern als „Ballermann“ bekannt ist.

Eloy, ein Aktivist, erklärte gegenüber der Zeitung „Diario de Mallorca“: „Wir wollen, dass dieser Strand, wenn auch nur für ein paar Stunden, den Mallorquinern gehört.“ Urlauber, die die Demonstration beobachteten und fotografierten, verstanden die Intention der Aktion. „Die Aktion richtet sich nicht gegen die Touristen, sondern gegen das bestehende Tourismusmodell“, fügte Eloy hinzu.

Proteste gegen Tourismus-Modell

Solche Strandaktionen sind auf der Insel keine Seltenheit. Bereits im Mai und Juni nahmen Zehntausende Menschen an friedlichen Demonstrationen in Palma teil, um auf die negativen Auswirkungen des Tourismus hinzuweisen. Auch andere Touristenzentren in Spanien verzeichneten ähnliche Proteste. Die Kritiker des Massentourismus beklagen insbesondere die steigenden Lebenshaltungskosten und den Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der durch die hohe Zahl an Touristen verursacht wird.

Trotz der bisher friedlichen Natur der Demonstrationen kam es nun auch zu Vandalismus in Form von Graffiti. Das „Mallorcamagazin“ und die „Mallorca Zeitung“ berichteten über Graffitis mit Slogans wie „Kill A Tourist“ oder „Tourismus macht frei“. Letzteres erinnert auffällig an den zynischen Nazi-Spruch „Arbeit macht frei“ aus der Zeit der Konzentrationslager.

Die öffentliche Meinung der Inselbewohner ist deutlich zu spüren. Einheimische Orte wie Palma sehen sich als Opfer eines unkontrollierten Tourismuswachstums, das bereits langjährige Bewohner verdrängt hat. Vor allem die Hochsaison verschärft die Situation in puncto Wohnraum und alltägliche Lebenshaltungskosten.

Friedlicher Aufstand oder bedenkliche Eskalation?

Die bisherigen Demonstrationen verliefen friedlich, doch die aufgetauchten Graffitis lassen besorgniserregende Tendenzen erkennen. Slogans wie „Kill A Tourist“ oder „Tourismus macht frei“ sind extreme und gefährliche Botschaften, die das Potenzial der Eskalation in sich tragen. Die Proteste auf Mallorca haben eindrucksvoll Aufmerksamkeit erregt und zeigen, dass die Inselbewohner nicht bereit sind, die negativen Folgen des Massentourismus weiter hinzunehmen.