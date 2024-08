Dieser beliebte Urlaubs-Hotspot stellt auf Salzwasserduschen um!

Angesichts der anhaltenden Dürre, die das Mittelmeer und seine Inseln heimsucht, ergreift Mallorca innovative Maßnahmen zur Wassereinsparung. Um den Verbrauch von Trinkwasser zu reduzieren, wird am Strand von Cala Millor eine Umstellung von Süß- auf Salzwasserduschen angestrebt.

Trinkwasser knapp

Die mediterrane Insel Mallorca sieht sich mit zunehmenden Herausforderungen bezüglich ihrer Wasserversorgung konfrontiert. Der Klimawandel führt zu immer heißeren Temperaturen und sinkenden Niederschlagsmengen, was die Wasserreserven stark belastet. In einigen Regionen Griechenlands ist die Situation bereits so prekär, dass Trinkwasser per Marine zu den Inseln transportiert werden muss. Um einer ähnlichen Krisensituation auf Mallorca entgegenzuwirken, hat sich die Gemeinde Sant Llorenç entschieden, am Strand von Cala Millor konkrete Sparmaßnahmen zu ergreifen.

Umstellung auf Salzwasserduschen

Bisher wurden die fünf Duschen am Strand mit Trinkwasser betrieben. Diese Praxis soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. „Wir haben uns dazu entschlossen, auf Salzwasserduschen umzustellen, um die knappen Trinkwasserreserven zu schonen. Bald sollen zehn Duschen zur Verfügung stehen, durch die ausschließlich Salzwasser fließt“, erklärt Jaume Soler, der Bürgermeister von Sant Llorenç. Ziel der Maßnahme ist es, den Sand von den Körpern der Badegäste zu entfernen, nicht jedoch eine vollständige Körperreinigung wie zu Hause oder im Hotel. Diese Änderung soll nicht nur Wasser sparen, sondern auch ein Zeichen für nachhaltiges Handeln setzen.

Wann kommt die Neuerung?

Obwohl das Projekt bereits grünes Licht von der Balearen-Regierung sowie den zuständigen Abteilungen für Wasserressourcen, Gesundheit und Küstenmanagement erhalten hat, steht der Zeitpunkt der Umsetzung noch nicht fest. Die Finanzierung stellt derzeit das größte Hindernis dar. Bürgermeister Soler hofft auf staatliche Subventionen, um das Vorhaben realisieren zu können. Mit den Salzwasserduschen erwartet man eine Einsparung von über 950.000 Litern Trinkwasser jährlich.